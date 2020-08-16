هند القحطاني ترد على اتهامها بتعنيف أطفالها جسديًا (فيديو)

أعربت الفاشينيستا السعودية هند القحطاني عن غضبها الشديد بسبب اتهام متابعيها لها بتعنيف أطفالها جسديًا، مستنكرة مزايدة البعض على حبها لأطفالها، وواصفة إياهم بـ“المرضى النفسيين“.

وقالت هند القحطاني عبر فيديو بثته عبر سناب شات :“في قلة من متابعيني يعتدون علي بالظلم والشائعات.. الله يزيدكم انشغالا بي وينتقم منكم.. تصوروا من هوسهم بيقولوا عليا إني بعنف أطفالي جسديا“.

وأضافت ”يعني مثلا وأنا بصور بيكون حد من أولادي جنبي وأنا بصور على طبيعتي.. هما ينزلون صور أو فيديو بالحركة البطيئة أنه مثلا قرصة بنتها أو ضرباها على ظهرها شدت شعرها.. ونفس الشيء لما طلعت مع معتز قالوا قرصة ولدها“.

وتابعت :“يعني ايش هذا الظلم والافتراء هذا.. يعني انتوا حتكونوا أحرص على عيالي مني.. ألا لعنة الله عليكم والله لا يوفقكن ويرسل لكم من يظلمكم ويفضحكم بين العالمين كذب وافتراء“.

واختتمت حديثها، قائلة :“وايش هالكلام الفاضي ما حدا يزايد على حبي لأطفالي.. هدول عيالي كل حياتي أحبهم وأموت فيهم تتهموني أني أعنف أولادي يا مرضى يا مجانين.. أقسم بالله لو عيالي مو معي أموت قهر“.

وكانت هند القحطاني قد اعتذرت على تعليق خارج نشرته عبر السوشيال ميديا مؤخرا، مؤكدة أنها فوجئت بكم كبير من الاتصالات والرسائل يطالبونها بحذف هذا التعليق وبالفعل قامت بذلك على الفور.