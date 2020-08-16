منصور الرقيبة يثير جدلا بحديثه عن "تهيؤاته" بعد إصابته بكورونا" (فيديو)

أثار منصور الرقيبة، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في مقطع فيديو تحدث خلاله عن تهيؤات انتابته خلال فترة إصابته بفيروس كورونا المستجد، مبينا أن ارتفاع درجات الحرارة جعلته يتهيأ أن زوجته أخذت أمواله وتزوجت من شخص مفتول العضلات.

وتسبب حديث منصور الرقيبة في جدل بين رواد التواصل الاجتماعي الذين دشنوا وسما باسمه (#منصور_الرقيبه) وتفاعلوا من خلاله مع تصريحات الرقيبة، حتى تصدر الوسم قائمة الأعلى تداولا في السعودية.

وقال منصور الرقيبة في الفيديو الذي بثه عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“ وتداوله رواد التواصل الاجتماعي بشكل كبير: ”الحرارة مرتفعة شوي ومرة بتجيني تخيلات.. واتهيألي إن مرتي لعبت بهالشي وخدت قروشي وتزوجت لواحد معضل وضفت ثيابي بكرتون وخلت العالم يتصدق بها“.

#منصور_الرقيبه منصور الرقيبة يحكي عن هلاوسه التي تعرض لها إثر ارتفاع حرارته عندما أصيب بفايروس كورونا: "يهيا لي أن زوجتي خذت قروشي وتزوجت واحد معضل". pic.twitter.com/8GNEjMXmpF — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 16, 2020

وأضاف الرقيبة: ”بيتهيألي اتزوجت سلمان السرباكس هو ده المعضل اللي بيروح يجيبلي قهوة.. ومسافرين بولندا ولا فرنسا ولا مدري ويش.. وتقوله أنا فاكرة إني متزوجة منصور يقولها ما تجيبي سيرة منصور“.

وتفاعل رواد رواد مواقع التواصل مع ما قاله منصور، بينما انتقد عدد كبير منهم، تصريحاته.

#منصور_الرقيبه

معضل ؟؟؟؟؟ ناقص يقول " وخال "

الاخ متاثر بافلام 🔞 عيب يخرب بيتك ويخرب بيت من يتابعك pic.twitter.com/KloawW7HMx — 💣 (@Boom1440) August 16, 2020

كارونا طلعت تلعب بالاعدادات ،،

انتبهوا ياشباب لاتجيكم كارونا ثم

تجيبون العيد زي خوينا منصور ،،#منصور_الرقيبه pic.twitter.com/kLXfmuyd0S — أحمد بن مشعل (@P4TFA4) August 16, 2020

هذا كيف اصبح مشهور وله متابعين بالملايين

هذي سالفة تنحكى ، ولا المرض لاعب بعقلة….!! #منصور_الرقيبه pic.twitter.com/SDYVuhDhNR — هشــام حكمي (@Abo3yham) August 16, 2020

وكان منصور الرقيبة قد ظهر مؤخرا من داخل المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، في مقطع فيديو قال فيه: ”أنا الحمد لله طيب وبخير حبيت أطمنكم.. الحرارة عدت وراحت، وأصبحت بأفضل حال“، مضيفا: ”ما كان ودي أصور لولا أن بعض الصور تسربت، وأردت طمأنة الناس عليّ“.

وغادر منصور الرقيبة السجن قبل نحو أسبوعين، بعد قضائه فترة هناك، تنقل فيها بين النيابة العامة والبحث الجنائي، وذلك بسبب مخالفته الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا، بعدما استدعى حلاقا إلى منزله لقص شعره ولحيته.

وتم القبض على منصور الرقيبة، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، ومنذ ذلك التاريخ وهو مختفٍ عن مواقع التواصل الاجتماعي ويقضي عقوبة مخالفته لقواعد التباعد الاجتماعي التي كانت تتبعها السعودية في الفترة الماضية لتجنب انتشار فيروس كورونا.