تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار (صور)

شيع العشرات من محبي الفنانة المصرية الراحلة شويكار، إلى مثواها الأخير، بعد أن حضر أفراد من أسرتها وعائلتها إلى مستشفى الصفا لاستلام الجثمان.

وحرص على حضور تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة عدد من نجوم الفن بينهم ميرفت أمين، ودلال عبدالعزيز، ونهال عنبر، ومنة حسين فهمي، والفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

وكانت منة ابنة الفنانة شويكار في استقبال المشيعين للجثمان ورافقها محمد المهندس نجل الفنان المصري الراحل فؤاد المهندس، فيما قررت الأسرة تلقي واجب العزاء عن المقابر، حسب وصية شويكار التي أكدت أنها لا تريد أن يتعب البعض من عناء الذهاب إلى عزائها.

وتوفيت شويكار الجمعة عن عمر ناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض، لكن السبب المباشر للوفاة، وفق ما قيل، هو أن الراحلة شعرت بآلام في المعدة وتحديدا في المرارة التي انفجرت ما أدى إلى وفاتها.