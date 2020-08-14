15 أغسطس

إليسا تشن هجوما عنيفا على ميشال عون

إليسا تشن هجوما عنيفا على ميشال عون

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، رئيس بلدها ميشال عون، على خلفية الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت قبل 10 أيام، وتسبب بكارثة حقيقية في العاصمة. ونشرت إليسا

المصدر: يوسف عبد الله - إرم نيوز

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هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، رئيس بلدها ميشال عون، على خلفية الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت قبل 10 أيام، وتسبب بكارثة حقيقية في العاصمة.

ونشرت إليسا تغريدة على ”تويتر“، قالت فيها: ”يعني الحيوان عندو حس أكتر منك، الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت! الله لا يسامحك يا ميشال عون“.

وتفاعل الكثير من المتابعين معها، حيث قال لها أحدهم: ”يسلم تمك إليسا بتمثلي كل لبناني شريف“.

 

وقال متابع آخر لها :“أنا شخصيا بشوف ان تحليلاتك السياسية منطقية، واضحة وصريحة وتحمل رسالة لمصلحة الوطن أجمع، كذلك متعاطفة مع الجميع“ز

وكانت إليسا قد طمأنت جمهورها، بعد وقوع انفجار بيروت، الذي تسبب في تضرر منزلها بالكامل، وكتبت وقتها تدوينة معبرة عن غضبها حيث قالت: ”محروق قلبي من جوا ومقهورة عبلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وإن شاء الله ما يكون في شهداء، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم. الله يحمي لبنان“.