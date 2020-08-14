إليسا تشن هجوما عنيفا على ميشال عون

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، رئيس بلدها ميشال عون، على خلفية الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت قبل 10 أيام، وتسبب بكارثة حقيقية في العاصمة.

ونشرت إليسا تغريدة على ”تويتر“، قالت فيها: ”يعني الحيوان عندو حس أكتر منك، الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت! الله لا يسامحك يا ميشال عون“.

وتفاعل الكثير من المتابعين معها، حيث قال لها أحدهم: ”يسلم تمك إليسا بتمثلي كل لبناني شريف“.

وقال متابع آخر لها :“أنا شخصيا بشوف ان تحليلاتك السياسية منطقية، واضحة وصريحة وتحمل رسالة لمصلحة الوطن أجمع، كذلك متعاطفة مع الجميع“ز

انا شخصياً بشوف ان تحليلاتك السياسيه منطقيه,واضحه وصريحه و تحمل رساله لمصلحه الوطن أجمع,كذالك متعاطفه مع الجميع و كذالك صوت عالي للشعب لإنك صوتك يصل للجميع❤ و كل يوم بحب جرأتك و قوميتك — عبدالرحمن (@Abdoulrahman209) August 14, 2020

وكانت إليسا قد طمأنت جمهورها، بعد وقوع انفجار بيروت، الذي تسبب في تضرر منزلها بالكامل، وكتبت وقتها تدوينة معبرة عن غضبها حيث قالت: ”محروق قلبي من جوا ومقهورة عبلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وإن شاء الله ما يكون في شهداء، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم. الله يحمي لبنان“.