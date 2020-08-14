وصية الفنانة المصرية شويكار الأخيرة قبل رحيلها.. وهذا آخر ظهور لها

شهدت الأيام الأخيرة للفنانة المصرية شويكار، التي رحلت اليوم الجمعة، رحلة قصيرة مع المرض، إلا أنها وقبل مرضها بالتهاب في المرارة ثم انفجارها ووفاتها، جمعتها مقابلة مع عدد من المقربين لها.
وكشف أحد أفراد أسرتها، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن هذه الجلسة كشفت فيها شويكار عن وصيتها، حيث دار حديث عن ظهور الفنان أحمد زكي في مسلسل يحمل اسم ”الإمبراطور“ ويجسده الفنان محمد رمضان، ووقتها قالت بعفوية: ”أوعوا تجسدوني في مسلسل لما أموت“.
وأشار إلى أن شويكار أكدت عدة مرات خلال اللقاء بألا يكون لها سيرة ذاتية تُجسد في مسلسل أو فيلم، منوهًا بأنها كانت تتحدث بجدية، وأنها كانت تؤكد على أن الخصوصيات لا يمكن أن تظهر خارج إطارها الخاص؛ لأنها تراها شيئا ”مقدسا“.
وأعلنت نقابة المهن التمثيلية أن جثمان شويكار سيخرج من المستشفى يوم السبت، للتوجه به إلى مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر كي يوارى جثمانها الثرى.
آخر ظهور
كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، عن آخر ظهور للفنانة المصرية الراحلة شويكار، مؤكدًا أنه كان قبل عامين من رحيلها.
وقال دانيال، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن آخر ظهور للفنانة شويكار في مناسبة عامة هو مشاركتها في جنازة الفنانة المصرية الراحلة هند رستم، مبينًا أنها منذ ذلك الحين التزمت المنزل وبات خروجها قليلا للغاية.
وأوضح أنه كان دائم التواصل معها هاتفيًا وقام بترتيب زيارة لها تواجدت فيها الفنانة المصرية نهال عنبر، مبينًا أنها كانت قبل عامين من رحيلها، ووقتها أهداها ”آية قرآنية“ والتقطوا العديد من الصور التذكارية.
نعي واسع
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي سيلًا من رسائل النعي والكلمات المؤثرة بحق الفنانة الراحلة.
وكتبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد في منشور لها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ قائلة: ”أنعى بمزيد من الحزن الفنانة الكبيرة شويكار التي أثرت الفن المصري بأعمال عظيمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء للفنانة الغالية والصديقة #ميرفت_أمين التي فقدت في هذا الشهر أقرب صديقاتها رجاء_الجداوي وشويكار رحمة الله عليهما.. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ويااااااارب صبر، قلب ميرفت_أمين وأمسح على قلبها من مرارة الفراق“.
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انعي بمزيد من الحزن الفنانه الكبيره #شويكار التي اثرت الفن المصري باعمال عظيمه و انا لله وانا اليه راجعون.. خالص العزاء للفنانه الغاليه والصديقه #ميرفت_أمين والتي فقدت في هذا الشهر أقرب صديقاتها #رجاء_الجداوي و #شويكار رحمة الله عليهم .. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم، واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ويااااااارب صبر قلب #ميرفت_أمين وأمسح على قلبها من مرارة الفراق
وغرّدت الفنانة المصرية أنغام عبر حسابها على ”تويتر“ قائلة :“سيدتي الجميلة شويكار إنا لله وإنا إليه راجعون، أهم وأروع نجمات الوطن العربي هتوحشينا وباقية في القلوب“.
سيدتي الجميلة #شويكار إنا لله وإنا إليه راجعون، أهم وأروع نجمات الوطن العربي هتوحشينا وباقية في القلوب pic.twitter.com/Dqf89WXci9
— Angham (@Angham) August 14, 2020
فيما قالت الفنانة التونسية هند صبري، تعليقاً على صورة نشرتها لها عبر حسابها على ”تويتر“: ”رحم الله الفنانة الكبيرة شويكار التي أمتعت الوطن العربي كله لأكثر من ستين عاما بأدوارها المتنوعة والمختلفة شويكار“.
رحم الله الفنانة الكبيرة شويكار التي امتعت الوطن العربي كله لأكثر من ستين عاما بادوارها المتنوعة والمختلفة #شويكار pic.twitter.com/4q0FbvTLsy
— Hend Sabry – هند صبري (@HendSabry) August 14, 2020
وودعتها الفنانة المصرية ليلى علوي، قائلة في تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“: ”البقاء لله في سيدتي الجميلة ماكانش سهل تتولد ممثلة عظيمة تاريخها ميتنسيش على المسرح،، أداء واحترافية لكل أشكال الدراما.. دم خفيف وروح حلوة من غير سطحية وابتذال. ماكانش سهل بس حصل واتولدت شويكار وبقت نجمة وممثلة عظيمة وأم وحبيبة كل بيت ف مصر“.
البقاء لله في سيدتي الجميلة
ماكانش سهل تتولد ممثلة عظيمة تاريخها ميتنسيش على المسرح ،، أداء وإحترافية لكل أشكال الدراما .. دم خفيف وروح حلوة من غير سطحية وابتذال . ماكانش سهل بس حصل واتولدت شويكار وبقت نجمة وممثلة عظيمة وأم وحبيبة كل بيت ف مصر pic.twitter.com/n2PqkMdIbm
— ليلى علوي (@LailaEloui) August 14, 2020
ونعتها أيضاً المخرجة المصرية بتول عرفة قائلة في تغريدة لها: ”وداعاً شويكار، وداعاً آخر ملكة من ملكات الزمن الجميل أنتِ.. القلبو.. الكبير.. نسألكم الدعاء للمغفورة لها بإذن الله“.
وداعاً شويكار ، وداعاً أخر ملكة من ملكات الزمن الجميل
أنتى .. القلبو .. الكبير
نسألكم الدعاء للمغفورة لها بإذن الله pic.twitter.com/7MksTgsLg6
— Batoul Arafa (@batoularafa) August 14, 2020
وحرصت الفنانة المصرية شريهان على نعي الفنانة الراحلة وتوديعها، حيث قالت في تعليق لها على ”تويتر“: ”عزائي إلى ابنتها منة الله وزوجها الغالي محمود عطالله وأحفادها، عزائي إلى المسرح، والسينما والتلفزيون، عزائي إلى عموم الفن المصري وجميع القائمين عليه، عزائي لنفسي في الجميلة الصادقة المبدعة“.
عزائي إلى إبنتها منة الله وزوجها الغالي محمود عطالله وأحفادها، عزائي إلى المسرح والسينما والتليفزيون، عزائي إلى عموم الفن المصري وجميع القائمين عليه، عزائي لنفسي في الجميلة الصادقة المبدعة.
ربي يصبرنا جميعاً #البقاء_لله و #انا_لله_وانا_اليه_راجعون #شويكار .. #شريهان pic.twitter.com/Okt6KP3oLP
— Sherihan (@Sherihan) August 14, 2020