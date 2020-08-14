وصية الفنانة المصرية شويكار الأخيرة قبل رحيلها.. وهذا آخر ظهور لها

شهدت الأيام الأخيرة للفنانة المصرية شويكار، التي رحلت اليوم الجمعة، رحلة قصيرة مع المرض، إلا أنها وقبل مرضها بالتهاب في المرارة ثم انفجارها ووفاتها، جمعتها مقابلة مع عدد من المقربين لها.

وكشف أحد أفراد أسرتها، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن هذه الجلسة كشفت فيها شويكار عن وصيتها، حيث دار حديث عن ظهور الفنان أحمد زكي في مسلسل يحمل اسم ”الإمبراطور“ ويجسده الفنان محمد رمضان، ووقتها قالت بعفوية: ”أوعوا تجسدوني في مسلسل لما أموت“.

وأشار إلى أن شويكار أكدت عدة مرات خلال اللقاء بألا يكون لها سيرة ذاتية تُجسد في مسلسل أو فيلم، منوهًا بأنها كانت تتحدث بجدية، وأنها كانت تؤكد على أن الخصوصيات لا يمكن أن تظهر خارج إطارها الخاص؛ لأنها تراها شيئا ”مقدسا“.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية أن جثمان شويكار سيخرج من المستشفى يوم السبت، للتوجه به إلى مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر كي يوارى جثمانها الثرى.

آخر ظهور

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، عن آخر ظهور للفنانة المصرية الراحلة شويكار، مؤكدًا أنه كان قبل عامين من رحيلها.

وقال دانيال، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن آخر ظهور للفنانة شويكار في مناسبة عامة هو مشاركتها في جنازة الفنانة المصرية الراحلة هند رستم، مبينًا أنها منذ ذلك الحين التزمت المنزل وبات خروجها قليلا للغاية.

وأوضح أنه كان دائم التواصل معها هاتفيًا وقام بترتيب زيارة لها تواجدت فيها الفنانة المصرية نهال عنبر، مبينًا أنها كانت قبل عامين من رحيلها، ووقتها أهداها ”آية قرآنية“ والتقطوا العديد من الصور التذكارية.