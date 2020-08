وصية الفنانة المصرية شويكار الأخيرة قبل رحيلها.. وهذا آخر ظهور لها

View this post on Instagram

‫انعي بمزيد من الحزن الفنانه الكبيره ⁧‫#شويكار‬⁩ التي اثرت الفن المصري باعمال عظيمه و انا لله وانا اليه راجعون.. خالص العزاء للفنانه الغاليه والصديقه ⁧‫#ميرفت_أمين‬⁩ والتي فقدت في هذا الشهر أقرب صديقاتها ⁧‫#رجاء_الجداوي‬⁩ و ⁧‫#شويكار‬⁩ رحمة الله عليهم .. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم، واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.‬ ويااااااارب صبر قلب #ميرفت_أمين وأمسح على قلبها من مرارة الفراق