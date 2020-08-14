السجن 4 أشهر لمصممة أزياء مغربية حاولت تصوير محاكمة "دنيا بطمة"

قضت المحكمة الابتدائية في مراكش بالسجن النافذ لمدة 4 أشهر بحق مصممة الأزياء المغربية ”سهام بادة“ الشهيرة بـ ”سلطانة“، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم(حوالي 300 دولار)؛ بسبب حثها متهمة ثانية على تصوير الجلسات الأخيرة من محاكمة المغنية ”دنيا بطمة“ في قضية ”حمزة مون بيبي“.

فيما قضت بالسجن النافذ لعشرة أشهر بحق شريكتها، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم (حوالي 500 دولار)، مع دفع المدانتين تعويضا تضامنيا لصالح ”دنيا بطمة“ قدره 50 ألف درهم (حوالي 5000 دولار).

وفي تفاصيل القضية، قام الأمن باعتقال سيدة متلبسة بالتقاط صور بهاتفها داخل المحكمة أثناء محاكمة المغنية ومن معها خلال شهر يوليوز المنصرم، واعترفت أن ”سلطانة“ من دفعها لتصوير المحاكمة، فألقي القبض على المرأة فيما تمت متابعة شريكتها.

جدير بالذكر أن ”سلطانة“ هي إحدى أبرز المشتكيات في ملف ”حمزة مون بيبي“؛ لأن الحساب المعروف بالتشهير سرب محادثات هاتفية خاصة جدا بها، كما داوم على مهاجمتها، وهي تتهم المغنية دنيا بطمة التي كانت صديقة مقربة منها وشقيقتها ابتسام، بأنهما وراء الأمر لنشوب خلاف بينهما، ولها تصريحات صحفية عديدة بهذا الخصوص.