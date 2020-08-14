تشييع جثمان الفنان المصري سمير الإسكندراني (صور)

شيّع العشرات من محبي الفنان المصري سمير الإسكندراني، جثمانه إلى مثواه الأخير، وسط حضور الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وذلك بعدما أقيمت صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد السيدة نفيسة بوسط العاصمة القاهرة.

وحرص على حضور صلاة الجنازة الكثير من الفنانين، بينهم هاني شاكر، ونادية مصطفى، ونبيل الحلفاوي، والكاتبة المصرية المعروفة فاطمة ناعوت، كما حضرت المطربة الشعبية فاطمة عيد، فضلًا عن أعضاء من مجلس نقابة المهن الموسيقية.

وانطلق الجثمان من مسجد السيدة نفيسة، وسط التزام من جانب الحضور بالإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا، بحضور شقيق الفقيد، الطبيب سامي الإسكندراني وابنتيه ”نجوى ونيفين“ وعدد من أفراد أسرته وعائلته، وتم دفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة.

وكان قد غيّب الموت الفنان سمير الإسكندرانى عن عمر ناهز الـ82 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث قضى أيامه الأخيرة مريضًا في مستشفى النزهة الدولي بالقاهرة.