نادين نجيم في أول ظهور بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت (صورة)

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جمهورها بأول صورة لها بعد إجرائها عملية جراحية، إثر الإصابة التي تعرضت لها في انفجار مرفأ بيروت قبل 10 أيام، معلنة أنها ستغادر المستشفى غدا السبت.
وجاءت أول صورة لنادين نجيم برفقة طفليها، عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ وأعربت عن سعادتها بلحظة وجودهما بجانبها وعدم تعرضهما للإصابة في الانفجار، كما شكرت كل من سأل عنها أو حزن عليها.
وكتبت نادين نجيم قائلة: ”بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية إنه لطف فيي وساعدني تجروحاتي تطيب بسرعة وما يكون أثرها كبير“.
وتابعت: ”وقلبي مع كل أم وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا.. بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية؟ الوجع… مع الأسف نحنا عطول مجموعين على مصيبة أو على وجع“.
وأردفت نادين نجيم: ”الحمد الله صرت أحسن ورح أضهر من المشفى بكرا.. بشكر دعواتكم ورسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي وكل حدا بحبني شكرًا من كل قلبي… ومن قلبي سلام لبيروت“.
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بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا …. بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع … مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي … ومن قلبي سلام لبيروت