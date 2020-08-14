نادين نجيم في أول ظهور بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت (صورة)

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جمهورها بأول صورة لها بعد إجرائها عملية جراحية، إثر الإصابة التي تعرضت لها في انفجار مرفأ بيروت قبل 10 أيام، معلنة أنها ستغادر المستشفى غدا السبت.

وجاءت أول صورة لنادين نجيم برفقة طفليها، عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ وأعربت عن سعادتها بلحظة وجودهما بجانبها وعدم تعرضهما للإصابة في الانفجار، كما شكرت كل من سأل عنها أو حزن عليها.

وكتبت نادين نجيم قائلة: ”بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية إنه لطف فيي وساعدني تجروحاتي تطيب بسرعة وما يكون أثرها كبير“.

وتابعت: ”وقلبي مع كل أم وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا.. بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية؟ الوجع… مع الأسف نحنا عطول مجموعين على مصيبة أو على وجع“.

وأردفت نادين نجيم: ”الحمد الله صرت أحسن ورح أضهر من المشفى بكرا.. بشكر دعواتكم ورسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي وكل حدا بحبني شكرًا من كل قلبي… ومن قلبي سلام لبيروت“.