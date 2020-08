انفصال الفنان المصري محمد رشاد نهائيا عن مي حلمي

View this post on Instagram

أنا قررت أمسح أي بوست أو حاجة تخص موضوع الإنفصال إحتراما للطرف الأخر و العشرة اللي بينا لان بصراحة أغلب التعليقات اللي بشوفها علي مدار يومين فيها تجريح و إساءة وتجاوز مرضهاش ولا ليا و لا ليها و ربنا يوفق الجميع