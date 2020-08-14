انفصال الفنان المصري محمد رشاد نهائيا عن مي حلمي

أعلن مدير أعمال المطرب المصري محمد رشاد، انفصال الأخير بشكل نهائي عن زوجته الإعلامية المصرية مي حلمي، وذلك بعد زواج استمر بينهما عاما ونصفا، حاسما بذلك الجدل بشأن الأنباء التي راجت مؤخرا حول الانفصال.

وأكد محمد مجدي، مدير أعمال المطرب رشاد في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن الانفصال وقع قبل نحو أسبوعين، لافتا إلى أن ”محمد رشاد يعيش حالة نفسية صعبة جعلته يبتعد تماما عن أجواء التواصل لحين استعادة نفسه مجددا“.

وأشار مجدي إلى أن الحالة النفسية السيئة ناتجة عن تدخل الكثيرين في حياته الشخصية، مبينا أنه دائما ما يُسأل عن سبب الطلاق وما حدث مع زوجته طوال عام ونصف، لافتا إلى أنه لا يعرف تفاصيل الثلاث طلقات التي تحدث عنها محمد رشاد.

من جانبه، كان محمد رشاد قد كتب، في منشور له عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ قائلا: ”ناس كتير من أصدقائي كلموني بعد ماعرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول كل شىء في الأول والآخر نصيب.. وربنا يوفق الجميع“.

وفي أول رد فعل من زوجته مي حلمي، بعد إعلانه انفصالهما، قالت إنها ”لم تعلم بشأن انفصالها شيئا إلا من خلال رواج هذا الخبر عبر مواقع التواصل، مضيفة: ”معرفتش خبر طلاقي من زوجي إلا من السوشال ميديا“.

وعاد محمد رشاد، للرد على مي حلمي مجددا، حيث أكد أن طلاقه منها يعد الثالث، مؤكدا انتهاء زواجهما تماما.

ورغم إعلان تلك التفاصيل، إلا أن محمد رشاد قام بحذف تلك المنشورات تماما من حساباته، معللا الأمر بأنه احترام للطرف الآخر، وكتب في منشور جديد بحسابه عبر ”إنستغرام“، قال فيه: ”أنا قررت أمسح أي بوست أو حاجة تخص موضوع الانفصال احتراما للطرف الآخر والعشرة اللي بينا“.

وتابع محمد رشاد في منشوره الذي حرص فيه على إغلاق خاصية التعليقات، قائلا: ”لأني بصراحة أغلب التعليقات اللي بشوفها على مدار يومين فيها تجريح وإساءة وتجاوز مرضهاش ولا ليا ولا ليها وربنا يوفق الجميع“.

يُذكر أن مي حلمي تزوجت من محمد رشاد في مارس من العام الماضي، بعد جدل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي عقب إلغاء حفل زفافهما في اللحظات الأخيرة، والتصريحات الجارحة التي خرجت من الطرفين عقب الانفصال، حتى تفاجأ الجميع بعودتهما مرة أخرى.