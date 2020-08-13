وفاة الفنان المصري سمير الإسكندراني

توفي الفنان المصري سمير الإسكندراني، مساء الخميس، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت خبر الوفاة، الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، عبر صفحتها في ”تويتر“، قائلة: ”هل من قبيل المصادفة المفجعة أن ترحل اليوم تحديدا؟! في ذكرى رحيل أبي.. مصادفة موجعة حتى أفقد أبي مرتين، ويكون الوجع وجعين؟!“.

قبل قليل، فقدت مصرُ العظيمةُ أحد عظمائها.

الفنان العظيم والوطني العظيم والمثقف الرفيع، ثعلب المخابرات المصرية، والمطرب الاستثنائي الذي شدا بخمس لغات، بحنجرة لا مثيل لها.

اللهم ارحم أستاذي وأبي الروحي وصديقي العظيم #سمير_الإسكندراني 😔#فاطمة_ناعوت pic.twitter.com/O58E1D7Wnd — Fatima Naoot فاطمة ناعوت (@FatimaNaoot) August 13, 2020

وقدم سمير الإسكندراني، طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل ”مين اللي قال“، و“طالعة من بيت ابوها“، و“ابن مصر“، و“في حب مصر”.