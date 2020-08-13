14 أغسطس

وفاة الفنان المصري سمير الإسكندراني

وفاة الفنان المصري سمير الإسكندراني

توفي الفنان المصري سمير الإسكندراني، مساء الخميس، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض. وأعلنت خبر الوفاة، الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، عبر صفحتها في

المصدر: يوسف عبدالله - إرم نيوز

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توفي الفنان المصري سمير الإسكندراني، مساء الخميس، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت خبر الوفاة، الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، عبر صفحتها في ”تويتر“، قائلة: ”هل من قبيل المصادفة المفجعة أن ترحل اليوم تحديدا؟! في ذكرى رحيل أبي.. مصادفة موجعة حتى أفقد أبي مرتين، ويكون الوجع وجعين؟!“.

وقدم سمير الإسكندراني، طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل ”مين اللي قال“، و“طالعة من بيت ابوها“، و“ابن مصر“، و“في حب مصر”.