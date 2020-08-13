ألمانية تنفق 50 ألف دولار لتصبح نجمة وشوم ‎(صور)

أنفقت سيدة ألمانية نحو 50 ألف دولار لطباعة عشرات الوشوم على جسدها، لتصبح وكأنها قادمة من كوكب آخر، وتتحول من موظفة صغيرة في شركة أمريكية إلى نجمة وعارضة وشوم.

وتقيم المرأة التي تدعى ”لينا“ في مدينة ”لانكاشير“ شمال غرب بريطانيا بعد استقالتها من وظيفتها في الشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتركيز على تحويل جسدها إلى ”مدينة وشوم غريبة“، وفقا لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

وقالت الصحيفة: إن لينا لم تكتفِ بوشم جسدها من أعلى إلى أسفل، بل أجرت أيضا عمليات تجميلية وثقوب وزرع عيدان سيليكون في رأسها.

وأضافت الصحيفة:“ بعد استقالتها من وظيفتها في الشركة الأمريكية، استقرت لينا الألمانية الأصل في بريطانيا، وأنفقت ما يقارب من 38 ألف جنيه (50 ألف دولار)، وهو كل ما لديها على الوشوم والعمليات، ما حوّلها إلى نجمة وعارضة وشوم بدوام كامل.“

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 81 ألف مستخدم يتابعون لينا على حسابها في شبكة انستجرام، منذ أن بدأت بوضع الوشوم على جسمها عندما كانت مراهقة.

وقالت لينا: ”لم أكن سعيدة جدا بمظهري الطبيعي، ولذلك قررت عدم القبول بشيء لا يسهم في جعلي سعيدة، وأدركت أن هناك طرقا كثيرة لتغيير شكلي.“

وأضافت:“أدركت أيضا أن التكنولوجيا والتقدم الكبير في مجال الطب إلى جانب التعديلات على جسدي يمكنها أن تساعد في تغيير شكلي بدرجة كبيرة، رغم أن بعض الناس يرون أن مثل هذه التعديلات والتغييرات هي متطرفة وغريبة بعض الشيء.“

وذكرت الصحيفة أن لينا أجرت أيضا عملية لتكبير الثديين وجراحة في الأذن، إلا أن التغيير الأكثر جرأة شمل غرسات ثلاثة الأبعاد على وجهها وجسمها، بما فيها إدخال السيليكون في الجلد باستخدام مشرط لإحداث تغييرات هيكلية جذرية، والتي تستغرق 3 أشهر لتكتمل.

وقالت لينا:“أجريت عملية زراعة السيليكون في جبيني وصدري واستغرقت العملية نحو ساعة ونصف الساعة، والحقيقة أنها لم تكن رخيصة… وأعتزم الآن إجراء عمليتين لشق لساني ودبدبة أذني. أنا مصممة على التعبير عن شخصيتي بطريقتي، والحقيقة أنني أشعر بأن نفسي أكثر وأكثر في حياتي اليومية.“