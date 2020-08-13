فوز الشطي تكشف مصدر ثروتها بعد تجميد أرصدتها بقضية "غسيل الأموال"

كشفت الفنانة الكويتية فوز الشطي، عن مصدر ثروتها، ردًا على الزج باسمها بقضية ”غسيل الأموال“، مؤخرًا، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التشهير بسمعتها.

وقالت الشطي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها ”تعمل بالوسط الفني منذ عام 2008، أي أكثر من 13 عامًا، وأي أموال موجودة في حسابها فهي من مجهودها الخالص“.

وأضافت: ”أنا أجلس 12 ساعة في اللوكيشن يوميًا للتصوير“.

وتابعت أن ”أي أموال زائدة لديها فهو من خير زوجها، كونها متزوجة من رجل أعمال.. وأنا كويتية أبًا عن جد ومن يريد أوراق أو إثباتات أو سؤالي بشأن مصدر أموالي فلا مشكلة لدي في ذلك إلا أنه ليس من حق أحد التشهير بي“.

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Aug 12, 2020 at 2:51pm PDT

وشددت فوز الشطي على أن ”أي شخص تسبب في التشهير بسمعتها والإضرار بها مهما كان منصبه، فلن تترك حقها لديه“.

وكانت النيابة العامة في الكويت أصدرت قرارًا الخميس الماضي، بتجميد أرصدة الفاشينيستا نهى نبيل، والفنانة فوز الشطي، بعد تقديم بلاغ ضدهما من قبل وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة، بتهمة غسيل الأموال.