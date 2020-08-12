ممثل مشهور يقسم على القرآن والإنجيل معا أثناء أدائه اليمين في البرلمان السوري (صور)

أثار الفنان السوري الشهير عارف الطويل ضجةً واسعةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، عندما ظهر في صور وهو يقسم على القرآن والإنجيل معاً، أثناء تأديته اليمين الدستورية داخل البرلمان السوري.

وذكرت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأربعاء، أن عددا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اعتقدوا أن الطويل، وهو عضو في مجلس الشعب السوري، أقسم على الكتابين السماويين معاً من غير قصد.

فيما وصفه آخرون بالجريء؛ لإقدامه على هذه الخطوة، بينما أثارت استياء آخرين.

بدوره، سارع الفنان بالرد عبر صفحته على موقع فيسبوك، مؤكداً أنه أقدم على ذلك عن قصد.

وكتب قائلاً: ”رسالتي إلى من يتداول جزءا من صورة، نعم أنا أول من وضع يده متعمداً على القرآن والإنجيل معاً أثناء القسم، هكذا علمتنا أمي ضمن عائلتي السورية وهذا ما تعلمته في مدرستي السورية ”

وأضاف: ”نشأت على احترام الأديان وعدم التفريق بينها، لهذا وضعت يدي على القرآن والإنجيل معاً، وما أتمناه بشدة أن نكون جميعاً أمام الشعب السوري على قدر هذا القسم فعلاً لا قولاً“.