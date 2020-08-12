من هو الفنان المصري الراحل سناء شافع؟

رحل، اليوم الأربعاء، الفنان والمخرج المسرحي المصري سناء شافع عن عمر ناهز 77 عاما، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر صراع مع المرض نتج عنه هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وسناء شافع يعد من عباقرة المسرح في مصر والوطن العربي، فهو ممثل وأستاذ أكاديمي مصري، تخرج من المعهد العالي للسينما، وعمل مدرسًا به، كانت بدايته عام 1975 حيث أخرج مسرحية (دون كيشوت) الشهيرة.

أعماله الدرامية

شارك سناء شافع فيما يقرب من 100 عمل فني على الصعيد السينمائي والدرامي.

ومن أهم أعماله الدرامية ”لا تطفئ الشمس“ مع الفنانة ميرفت أمين، و“الحصان الأسود“ مع الفنان أحمد السقا، و“وضع أمني“ مع الفنان عمرو سعد، ”والأب الروحي“ مع الفنان محمود حميدة، بالإضافة إلى ”رأس الغول وباب الخلق“ مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، و“القيصر والصياد“ مع الفنان يوسف الشريف، ومسلسلي الجماعة وليالي الحلمية.

أعماله السينمائية

أما بالنسبة للسينما، فشارك في عدد كبير من الأفلام، منها ”سمارة الأمير، والسجينة، ومسجل خطر، والخط الساخن، والموظفون في الأرض، وعندما يأتي المساء، وفوزية البرجوازية، وحتى لا يطير الدخان، وعندما تشرق الأحزان، ومرآة في الكف“.

زواجه

تزوج سناء شافع أكثر من 9 مرات، أولاها شقيقة أحد أصدقائه، التي استمر معها عامين، وكان حينها في الـ20 من عمره، أما الثانية فكانت ألمانية الجنسية، واستمر زواجه منها 7 سنوات، وأنجب منها ابنه الأكبر عبدالله، وبالنسبة للثالثة فكانت الفنانة ناهد جبر، التي انفصلت عنه بسبب خيانته المتكررة لها.

كما تزوج من جنسيات مختلفة من الدول العربية، إلى أن تزوج الفنانة ندى بسيوني وكانت هي الزوجة الثامنة التي أنجب منها ابنته ”مايا“، أما زوجته الأخيرة فهي ”ماجدة“ واستمر زواجه منها مدة 14 عاما.