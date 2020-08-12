وفاة قطب الإعلام الأمريكي سومنر ريدستون

توفي قطب الإعلام الأمريكي ورئيس شركة السينما والإعلام الأمريكية ناشيونال ديتيز، سومنر ريدستون، عن عمر يناهز 97 عامًا، حسبما أعلنت المجموعة الإعلامية ”فياكوم سي بي إس“.

ولد سومنر موراي روثستين في 27 أيار مايو 1923، لعائلة يهودية في بوسطن، والتحق ريدستون بمدرسة بوسطن اللاتينية، وتخرج منها في عام 1944، تخرج من كلية هارفارد، حيث أكمل دراسة البكالوريا في ثلاث سنوات، في وقت لاحق، خدم ريدستون كملازم أول في جيش الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.

بعد انتهاء خدمته العسكرية، عمل في واشنطن العاصمة، والتحق بمركز القانون بجامعة جورج تاون، وانتقل إلى كلية الحقوق بجامعة هارفارد وحصل على إجازة في القانون عام 1947، بعد الانتهاء من كلية الحقوق، عمل ريدستون كمساعد خاص للمدعي العام الأمريكي توم سي كلارك.

في عام 1954، انضم إلى سلسلة مسرح والده، National Amusements، وفي عام 1967 أصبح الرئيس التنفيذي للشركة، وكان ريدستون واحدا من أكبر رجال الأعمال في بوسطن، وكان له دور كبير في تشكيل صناعة الترفيه الحديثة.

تولى ريدستون إدارة أعمال والده في دور السينما وحوّلها إلى إمبراطورية شملت فياكوم، باراماونت بيكتشرز، سي بي إس كورب، إم تي في، كوميدي سنترال ونيكلوديون.

وظل ريدستون رئيسًا تنفيذيًا لمجلس إدارة ”فياكوم“ لمدة 30 عامًا تقريبًا، وكان مديرًا تنفيذيًا من عام 1996 وحتى 2005، وخلال تلك الفترة اندمجت الشركة مع ”سي بي إس كورب“ في عام 2000.

يعود الفضل إلى ريدستون في المساعدة في إنقاذ السينما من خلال تطوير نموذج متعدد الإرسال في سيتينات القرن الماضي، وبنى شركته لتغطي عوالم الأفلام والتلفزيون والنشر وتأجير الفيديو مع سلسلة Blockbuster.

وقد صرحت ابنته شاري ريدستون لـموقع فرايتي في بيان: ”عاش والدي حياة غير عادية لتشكيل الترفيه التي نعيشها اليوم، وترك لنا إرثًا عائليًا رائعًا“.