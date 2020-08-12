بعد تعافيه من الفيروس.. إصابة زوجة الفنان أحمد رافع بكورونا

أعلن نجل الفنان السوري أحمد رافع إصابة والدته بفيروس كورونا، وذلك عقب تعافي والده وخروجه من المستشفى إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً بمكتبه بالعاصمة السورية دمشق.

وقال الفنان الشاب نور رافع، في اتصال هاتفي مع موقع ”إرم نيوز“، إن والدته أصيبت بالفيروس، مبينًا أنها ومنذ 11 يومًا تعاني من الأعراض، ويعمل على المساعدة في علاجها وخدمتها في منزلهم بدمشق، بعدما كان قضى وقته في علاج والده والبقاء معه في المستشفى حتى خروجه منها.

وبين نور رافع أن والدته لم تأخذ العدوى من زوجها الفنان أحمد رافع، وإنما بسبب خروجها للتسوق بالقرب من مكان سكنهم، وهو ما أدى إلى إصابتها بالعدوى.

وحول وضع الفنان نور رافع، خاصة وأنه رافق والده في مرحلة إصابته بالمرض، ويرافق والدته الآن، قال: إنه ”بات يشعر ببعض الأعراض، لكنه لا يمكنه سوى القيام بواجبه اتجاه والديه، وهو ينأى بنفسه عن زوجته وابنته حتى لا تصابا بالعدوى. داعياً الجميع إلى عدم الاستهتار بالفيروس والتنبه جيداً، لأن بعض الأعراض تكون شديدة ومؤلمة جدا.

يشار إلى أن الفنان أحمد رافع شارك في الموسم الدرامي الماضي ضمن الأعمال التي عرضت في شهر رمضان، كضيف شرف في مسلسل ”حارس القدس“، وكذلك في مسلسل ”سوق الحرير“، وشارك في العام الفائت بمسلسل ”بقعة ضوء 14″، حيث قام ببطولة مجموعة من اللوحات الكوميدية الناقدة، ومسلسل ”ورد أسود“، وهو دراما مشتركة بين سوريا والجزائر. كما شارك في عام 2018 كضيف حلقات في مسلسسل ”الهيبة- العودة“.

أما نجله الممثل الشاب نور رافع، فقد شارك في الموسم الدرامي في رمضان الماضي، بمسلسل ”حارس القدس“، وشارك في مسلسل ”الهيبة- الحصاد“ في العام الفائت، وله العديد من الأعمال، منها فيلم ”دمشق- حلب“، ومسلسل ”الغربال 2″، و مسلسل ”حارة المشرقة“، ومسلسل ”حرائر“ وغيرها من الأعمال الفنية.