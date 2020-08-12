من هم الممثلون الأعلى أجرا في 2020؟

نشرت صحيفة ”فوربس“ الأمريكية قائمة الممثلين الأعلى أجرا في العالم لعام 2020، والتي تصدرها الممثل والمصارع العالمي دوين جونسون الملقب بـ“ذا روك“ للعام الثاني على التوالي، وذلك بفضل الصفقة التي عقدها النجم مع منصة ”نتفليكس“.

وأفادت التقارير بأن المصارع السابق حصل على 87.5 مليون دولار بين يونيو / حزيران 2019 ويونيو/ حزيران 2020، بما في ذلك 23.5 مليون دولار لفيلم Red Notice من إنتاج نتفليكس.

كما حقق المزيد من الأموال من خط ملابس اللياقة البدنية، Project Rock.

وقالت فوربس، إن الـ10 أشخاص الأعلى دخلا جنوا 545.5 مليون دولار هذا العام.

وكان ريان رينولدز، الممثل المشارك لجونسون في فيلم Red Notice، ثاني أعلى ممثل أجرا، إذ بلغت أرباحه 71.5 مليون دولار.

وكان من بين صفقات أفلامه 20 مليون دولار لفيلم Red Notice و 20 مليون دولار لفيلم Six Underground وهو فيلم آخر من إنتاج نتفليكس.

وجاء في المرتبة الثالثة في القائمة الممثل والمنتج مارك والبرغ، الذي حصل على 58 مليون دولار، في حين جاء بن أفليك في المركز الرابع وفين ديزل في المركز الخامس.

وكان الممثل الهندي أكشاي كومار هو نجم بوليوود الوحيد في قائمة العشرة الأوائل، وجاء في المركز السادس بأرباح بلغت 48.5 مليون دولار.

وبالقائمة -أيضا- هاملتون مؤلف لين مانويل ميراندا، والممثلون ويل سميث، وآدم ساندلر، ونجم السينما المخضرم جاكي شان.

وفي العام الماضي، تصدرت سكارليت جوهانسون القائمة بدخل قدره 56 مليون دولار للممثلات النساء، وهو أقل مما تقاضاه الممثل الذي احتل المركز السابع في ذلك العام.