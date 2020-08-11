وفاة المذيعة المصرية بيلا كشك

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غيب الموت، اليوم الثلاثاء، المذيعة المصرية والفنانة الشابة بيلا كشك، بعد صراع مع مرض السرطان لمدة عامين. أعلن ذلك أحد القائمين على صفحة بيلا على "فيسوك". نسالكم