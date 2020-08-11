وفاة المذيعة المصرية بيلا كشك

غيب الموت، اليوم الثلاثاء، المذيعة المصرية والفنانة الشابة بيلا كشك، بعد صراع مع مرض السرطان لمدة عامين.
أعلن ذلك أحد القائمين على صفحة بيلا على ”فيسوك“.
نسالكم الدعاء لبيلا
Posted by Bella Kishk on Tuesday, August 11, 2020
كما كتب المدون الشاب علاء منصور، عبر صفحته على ”فيس بوك“: ”بيلا كشك.. أجدع وأحن وأطيب قلب في الدنيا ماتت دلوقتي بعد صراع سنتين مع السرطان“.
بيلا أجدع و أحن و اطيب قلب فى الدنيا ماتت 😥😭
بعد صراع سنتين مع السرطان 😥 ربنا يرحمك يا بيلا 🙏🙏🙏
إدعولها 🙏🙏🙏
Posted by Alaa Mansour on Tuesday, August 11, 2020
وكان للراحلة مشاركة تمثيلية واحدة، عندما جسدت دور مدرسة لغة فرنسية في الفيلم الكوميدي ”ويزو سكول“، بطولة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو“، والفنانين سامي مغاوري، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، وعمر خورشيد، وتأليف مصطفي السبكي، وإخراج على رجب.