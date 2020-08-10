اليوتيوبر مي ماهر تدخل العناية المركزة إثر إصابتها بجلطة رئوية

أصيبت اليوتيوبر المصرية مي ماهر، بجلطة في الرئة وتم إدخالها العناية المركزة في أحد المستشفيات، وذلك بعد ساعات قليلة من وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وأعلن الحساب الرسمى لليوتيوبر مي ماهر على ”انستغرام“، عن إصابتها: ”ادعوا من قلبكم لمي ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة في الرئة فجأة، وهي دلوقتي في عناية مركزة.. ادعوا لها بالشفاء العاجل يا رب“.

وكان اليوتيوبر مصطفى حفناوي، رحل ظهر الإثنين، متأثرًا بإصابته بجلطة في المخ بعد أن فقد الوعي تمامًا إلى أن فارق الحياة، حيث أكدت نبأ وفاته الفنانة المصرية رانيا يوسف من خلال تغريدة لها عبر حسابها في موقع ”تويتر“ قالت فيها إنه تُوفي وطالبت الجمهور بالدعاء له بالرحمة.

وشارك مئات المصريين بجنازة تشييع جثمان مصطفى حفناوي، وسط حالة من الحزن سادت بين عائلته ومحبيه.