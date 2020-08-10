انتقادات وسخرية .. أمينة خليل بملابس البحر بين خطيبها وتامر حبيب

عادت الفنانة المصرية أمينة خليل، لإثارة الجدل بظهورها في صورة جديدة تتوسط فيها خطيبها عمر طه والسيناريست تامر حبيب في الساحل الشمالي.

وظهرت أمينة خليل، في الصورة الجديدة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتديه مايوها أسود من قطعتين وفوقه كاش مايوه، وكانت تقف بين عمر وتامر.

وعقب ظهور أمينة، بهذه الطريقة فتح الجمهور النار عليها، وتعرضت لهجوم وانتقادات شديدة من جمهورها، حيث قالت إحدى المتابعات ”البنات بتاعة دلوقتي إلا من رحم ربي دلوقتي نفسهم في حد زي خطيب أمينة خليل كده يسيبها تتحضن عادي من ال best friend بتاعها ويخليها تلبس مايوه“.

البنات بتاعه دلوقتى الا من رحم ربي دلوقتى نفسهم ف حد زى خطيب امينه خليل كدة ييسيبها تتحضن عادى من ال best friend بتاعها ويخليها تلبس مايوة 🧐 خليك فريش احنا ف رحله ياعم اسلام 😌 https://t.co/QqBzXX95Ap — 𝐸𝑠𝑙𝑎𝑚 (@Eslaam3aly) August 9, 2020

وسخر أحد المتابعين من موقف خطيب أمينة خليل قائلاً ”واخد بالك حضنه تامر حبيب وسايبه خطيبها“.

كما ركزت بعض التعليقات على السخرية من ”استعراض“ خطيبها لأسنانه.

وقالت إحدى المتابعات ”البت أميني دي عجبتني بتتكسف تحضن خطيبها قدام ناس فحضنت صاحبه عادي“.

وكتبت أخرى ”هي مالها مقضياها قمصان من ساعة ما اتخطبت كده ليه في إيه، مالك يا أمينة؟“.

واحتفلت أمينة خليل بخطبتها في 15 يوليو / تموز الماضي، على المهندس عمر طه، واقتصر الحفل على الأسرة والأصدقاء المقربين.

يذكر أنه عرض مؤخرا للفنانة أمينة مسلسل ”ليه لأ“ عبر منصة ”شاهد vip“.