وفاة المذيعة المصرية رانيا أبو زيد

غيّب الموت عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء الأحد الإذاعية المصرية الشابة رانيا أبو زيد، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

وأكدت أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية في تصريح لـ“إرم نيوز“ نبأ الوفاة معربًة عن صدمتها بعدما تواصلت مع أسرتها وقالوا إنها لم تعاني من أي أمراض خلال الفترة الماضية.

وأوضحت نائب رئيس الإذاعة أنها تواصل الترتيبات مع الأسرة لتشييع الجثمان ودفنه اليوم الإثنين، لافتًة إلى أنها علمت من زملائها بإذاعة الأغاني تغيبها عن العمل السبت لشعورها ببعض الإرهاق.

وعزت أمل مسعود الأسرة الإذاعية في وفاة رانيا أبو زيد منوهًة بأنها تركت حزنًا شديدًا بين زملائها، معربًة عن مواساتها للأسرة كونها فقدت الابنة الثانية لهما في غضون عامين حيث توفيت الشقيقة الصغرى الإذاعية سميحة أبو زيد بمرض السرطان.

يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بكلمات النعي والمواساة للإذاعية رانيا أبو زيد وأسرتها معربين عن حزنهم لوفاتها المفاجئة.