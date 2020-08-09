حسين الجسمي يخرج عن صمته ويرد على موجة التنمر

خرج الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عن صمته للرد على حملة التنمر والسخرية، التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما أثاره بعض رواد السوشيال ميديا من تعليقات سلبية حول تأثر بعض الدول التي غنى لها ”الجسمي“ أو تحدث عنها ومرورها بحوادث كبرى وآخرها لبنان التي شهدت انفجارا لمرفأ بيروت.

وكتب ”الجسمي“، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“ :“صمتنا احتراماً تربّينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرماً، ونتجاهل شموخاً جميعكم نحب“.

صمتنا احتراماً تربّينا عليه..

نسامح ونحسن الظن كرماً..

ونتجاهل شموخاً ..

جميعكم نحب 🤍 pic.twitter.com/OcqVZEoKbG — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) August 9, 2020

في هذا السياق، انهالت تعليقات التعاطف مع الجسمي وقالت متابعة ”مجتمعات النعامة اللي دافنة رأسها بالتراب شافوا بحسين الجسمي نذير شؤم؟ لكن ما شافوا نكبات فساد السياسيين والزعماء اللي حاكمينهم ويقتلوهم كل يوم ألف مرة؟، حسين الجسمي دخل غزة في حرب العدو الإسرائيلي على غزة عام ٢٠٠٨ والقصف والموت كان هو العنوان!! شو هالأمة؟، احترامي“.

مجتمعات النعامة اللي دافنة رأسها بالتراب شافوا بحسين الجسمي نذير شؤم؟؟!!لكن ما شافوا نكبات فساد السياسيين والزعماء اللي حاكمينهم ويقتلوهم كل يوم ألف مرة؟؟!!

حسين الجسمي دخل غزة في حرب العدو الإسرائيلي على غزة عام ٢٠٠٨ والقصف والموت كان هو العنوان!!

شو هالأمة؟؟؟!!!

احترامي❤️🙏 — Raghda (@JadRaghda) August 9, 2020

وحرص متابع آخر على دعم الجسمي بقوله :“تبقى الأنبل والأرقى في كل الحالات ، انت فال الخير لكل الي عرفوك عن قرب وجمعتهم وياك صدف و مناسبات ، ردك هو مسك الختام يا جبل“.

تبقى الأنبل والأرقى في كل الحالات ، انت فال الخير لكل الي عرفوك عن قرب وجمعتهم وياك صدف و مناسبات ، ردك هو مسك الختام يا جبل 🤍 https://t.co/1MB7BIZ0b6 — نـايـف (@Naifalahmadi) August 9, 2020

وواصل الجمهور التعاطف مع ”الجسمي“، حيث قال متابع له :“والله احنا الي نحبك ماعليك بالهمج توني كنت افكر فيك ولا عليك منهم انت حرفيا غنيت عن نفسك ووصفتها بالجبل الواقف اللي ما تهزه ريح لا تهتم للمتخلفين ابد وتذكر في ناس مثلنا تدعمك دايما“.