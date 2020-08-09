وفاة الفنان السوري طوني موسى بسبب كورونا

توفي الممثل السوري، طوني موسى، مساء اليوم الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي دخل على إثره إلى مستشفى الأسد الجامعي في العاصمة دمشق.

وكان نجل الفنان الراحل المنتج الفني داني موسى قد قال، مساء أمس، إن والده دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا ويخضع للعلاج المناسب.

والفنان الراحل ”طوني موسى“ ممثل سوري من مواليد دمشق، بدأ مشواره الفني العام 1974 من خلال المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، ثم أصبح عضوًا بنقابة الفنانين السوريين في أيلول/سبتمبر 1985.

وقدم ”طوني موسى“ أعمالًا مسرحية خلال مسيرته الفنية منها:“عودة الغائب“ و“انكسر الحيط“ و“مات وما تاب“ و“الناس إللي في السما الثامنة“ و“الرجل الذي على الملائكة“، أما سينمائيًا فقدم:“عندما تغيب الزوجات“ و“عشاق“ و“ الفخ“.

وعلى صعيد الدراما شارك طوني في عدة أعمال منها:“الدمعة الحمراء“ و“ فوزية“ و“رجال وضباب“ و“انتقام“ و“جدار الزمان“ و“شيما“ و“وداعًا زمن الصمت “ و“ بقايا دموع“ و“ غدًا يوم آخر“ و“عذراء الرمال“ و“تخت شرقي“ و“وراء الشمس“ و“ أبو جانتي“ و“باب الحارة“.

يذكر أن آخر ظهور للفنان الراحل طوني موسى كان من خلال مشاركته في مسلسل ”بروكار“ للكاتب سمير هزيم والمخرج محمد زهير رجب.