سما المصري تنفي اتهامات "الفسق والفجور": هاتفي كان مسروقا

أنكرت الراقصة سما المصري، الاتهامات الموجهة إليها في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، مؤكدة أن هاتفها كان مسروقا، وأنها لم تنشر أي مقاطع فيديو مخلة بالآداب.

وقالت المصري أمام هيئة المحكمة في استئنافها على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه: ”تليفوني كان مسروق، ومنشرتش فيديوهات مخلة“.

من جهته، قال مينا ناجى محامي سما المصري، إن ”الشكوى قدمت ضد موكلته قبل إذاعة مقاطع وهو ما يبرئ موكلته من الاتهامات الموجهة ضدها“.

وأضاف خلال مرافعته أمام المحكمة، أنه ”أثبت للمحكمة أن سما المصري مجني عليها في واقعة المقاطع، خاصة بعد تقديم البلاغات المتسببة في نشرها أمام جهات الاختصاص، كما أن التقرير الفني أثبت أنه لم يتوصل لهوية ناشر تلك الفيديوهات“، حسب زعمه.

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشف أمر الإحالة أن ”التهمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام ومقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات“.