النجم التلفزيوني سيمون كويل يتعرض لكسر في ظهره بعد سقوطه عن دراجته

تعرض سيمون كويل الشخصية التلفزيونية الشهيرة وعضو لجنة تحكيم برنامج ”أمريكا غوت تالنت“ لحادث سقوط من فوق دراجته الكهربائية أدى لكسر ظهره، بحسب ما أكده متحدث عن كويل لمجلة ”بيبول“ الأمريكية.

وقالت المجلة، إن سيمون كويل، البالغ من العمر 60 عامًا، سقط السبت، من فوق دراجته الكهربائية أثناء تجربتها داخل فناء منزله في ماليبو، ما أدى لكسر ظهره، ونُقل إثر ذلك إلى المستشفى في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لإجراء عملية جراحية، مساء اليوم الأحد.

وكان من المنتظر أن يبدأ كويل، يوم الثلاثاء المقبل، تصوير الموسم الـ15 من برنامج اكتشاف المواهب الشهير ”أمريكا غوت تالنت“ داخل أستوديوهات ”يونيفرسال“ في ولاية كاليفورنيا، بعد أن تم تأجيل تصويره إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.