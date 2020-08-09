إطلاق سراح فتاة "تيك توك" المصرية منار سامي‎

أطلقت السلطات الأمنية في مصر، اليوم الأحد، سراح ”منار سامي“، المعروفة إعلاميا بفتاة ”تيك توك“، بعد أن تسبب حكم غيابي في قضية ”تبديد“ في تعطل إجراءات الإفراج عنها.

وقال محامي منار سامي، هاني بسيوني، إنه تم إطلاق سراح موكلته من مقر محبسها بمركز كفر شكر في محافظة القليوبية.

وأشار بسيوني، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إلى أن الاستعلام الأمني قبل خروج منار سامي، أمس السبت، أوضح أن عليها حكما غيابيا في قضية ”تبديد“ بالشيخ زايد.

ولفت إلى أنه تم إجراء معارضة في الحكم الغيابي الذي صدر بحق موكلته، والمتسبب في تعطل الإفراج عنها، وبعد المعارضة في الحكم أخلت مباحث كفر شكر سبيلها.

وأخلت السلطات المصرية سبيل فتاة ”تيك توك”، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري (حوالي 1250 دولارا)، فيما حددت محكمة جنح كفر شكر جلسة 28 سبتمبر المقبل، موعدا لأولى جلسات محاكمة ”منار سامي“ في قضية جديدة بخيانة الأمانة، في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه.

وكانت محكمة طنطا الاقتصادية قضت نهاية الشهر الماضي، بحبس ”منار“ 3 أعوام مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه (1250 دولارًا) لإيقاف تنفيذ العقوبة، و 300 ألف جنيه (18 ألف دولار) غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وضبطت المتهمة بعد تقديم الكثير من البلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة، قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وتمت إحالتها إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية.