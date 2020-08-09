فرح الهادي تكشف عن موقفها القانوني في قضية "غسيل الأموال"

كشفت الفنانة الكويتية فرح الهادي، عن موقفها القانوني في قضية ”غسيل الأموال“ التي تتصدر الرأي العام في الكويت حاليًا في ظل ورود اسمها من بين 10 مشاهير متورطين في القضية وصدور قرار بالتحفظ على أموالهم، مبينًة أن أمورها القانونية جيدة.

وشاركت فرح الهادي، متابعيها في حسابها عبر تطبيق ”سناب شات“ صورًا من لقائها بممثلها القانوني في القضية التي تُنظر أمام القضاء الكويتي، حيث ظهرا وهما يفحصان حفيظة مستندات خاصة بموقفها القانوني يتم تجهيزها لتقديمها للقضاء الكويتي.

وعلّقت فرح الهادي على الصورة قائلًة: ”الحمد لله أموري تمام وكل الاثباتات موجودة وكل دينار دش بحسابي حلال“.

وتابعت الفنانة الكويتية قائلًة: ”يعطيك العافية أستاذ خالد أنت وكل الفريق جهد جبار.. تنام مظلوم ولا تنام ظالم والحق مارده بيطلع“.

وكانت فرح الهادي قد قالت عبر حسابها في ”إنستغرام“ عقب ورود اسمها في قضية ”غسيل الأموال“ قالت فيه إنها لا يوجد لديها شيء تخفيه، متابعًة: ”إذا أنا مخطئة بشيء راح أتحاسب“.

وأردفت الفنانة الكويتية: ”لكن كل شيء موجود وإن شاء الله بيظهر الحق، وسيتم الرد على كل الإشاعات والاتهامات في الوقت المناسب“، مختتمً: ”حسبي الله ونعم الوكيل“.