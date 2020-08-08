انتحار الكاتبة المغربية نعيمة البزاز في هولندا

أقدمت الكاتبة الهولندية من أصل مغربي ”نعيمة البزاز“ على الانتحار، اليوم السبت، وهي في الـ 46 من عمرها، مخلفة وراءها زوجا وطفلتين.

وأعلن نبأ انتحار الكاتبة المغربية الشابة، الكاتب المغربي الهولندي عبد القادر بنعلي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“.

وعاشت الراحلة صراعا مع مرض الاكتئاب، تطرقت لبعض فصوله في مؤلفها ”متلازمة السعادة “ الصادر عام 2008.

وعرف عن المؤلفة تناولها لمواضيع حساسة وجريئة، كالجنس والدين والمخدرات، وتعرضت بسبب ذلك للتهديد بالقتل سنة 2007، بعد تطرقها لتنامي ظاهرة الإسلام السياسي و الإرهاب في هولندا.

وعرفت أول نجاحاتها عام 2010 مع رواية ”نساء فينيكس“، التي وصفت من خلالها معاناة عائلة مهاجرة أقامت بحي ”فينيكس“ المعروف بالعاصمة الهولندية امستردام، بسبب عنصرية وكراهية جيرانها الهولنديين.

كما أن لها رواية ”عشاق الشيطان“ كتبتها عام 2013.

وبدأت نعيمة البزاز مشوارها الأدبي عام 1995 وهي في عمر الـ 21 عاما، برواية ”الطريق إلى الشمال“، التي تحكي قصة فتاة مغربية تحلم بعيش حياة أفضل في أوروبا.