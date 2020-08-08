جراحة في القلب للفنان المصري سعد الصغير

أجرى المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، عملية جراحية في القلب وذلك بتركيب دعامتين داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وقال الصغير لـ“إرم نيوز“ إنه ”شعر قبل نحو أسبوع ببعض الآلام في القلب وبناءً على ذلك نقلته أسرته إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية التي أكدت احتياجه لعملية جراحية“.

وأضاف أنه“أجرى العملية وغادر المستشفى خلال الساعات الماضية، وأنه لم يكشف عن مرضه حينها لعدم إثارة القلق بين محيط عائلته، وأصدقائه، وجمهوره“.

وأوضح الصغير أنه“يقضي فترة نقاهة داخل منزله حاليًا، ونصحه الأطباء بعدم العصبية والتفكير في أمور سلبية“، مبينًا أن“حالته الصحية مستقرة، وسيعود لمراجعة الطبيب خلال اليومين المقبلين للاطمئنان على صحته بشكل نهائي والعودة للعمل“.

يُذكر أن“سعد الصغير“ شارك في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل ”ولاد إمبابة“ وشاركه المسلسل الفنانون: فريدة سيف النصر، ولطفي لبيب، وريكو، وشمس، ونادر أبو الليف، ومصطفى أبو سريع، وهاني الأسمر، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي.