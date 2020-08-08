أروى عمر تعتذر لهند القحطاني وتحسم الجدل بشأن جنسيتها (فيديو)

اعتذرت ناشطة مواقع التواصل أروى عمر، للناشطة السعودية هند القحطاني، بعد الهجوم عليها مؤخرًا بسبب ملابسها ووصفها بأنها ”عجوز النار“.

وتابعت أروى عمر في مقابلة متلفزة عبر الإنترنت مع الإعلامي صالح الراشد على قناة atv الكويت، أنها لا توجد لديها أزمة أو مشكلة مع هند القحطاني وأنها لم تنتقدها يومًا على رقصها.

وأوضحت أروى عمر أن الانتقاد الذي وجهته إلى هند القحطاني كان بسبب ملابسها وطالبتها وقتها بأن تحترم سنها وولدها، لأنها كانت تصور في ”سناب شات“ وترتدي ملابس تُظهر بطنها متابعًة: ”للأمانة أنا انتقدتها علشان ولدها“.

وقالت أروى عمر أن إطلاقها لفظ ”عجوز النار“ على هند القحطاني لم يكن مقصودًا معقبًة: ”اللفظ طلع مني كده وأنا بعتذرلها وبقولها أنا أسفة وأتمنى تقبل اعتذاري“.

وأوضحت أروى عمر أنه لا أحد معصوم من الخطأ، مردفًة: ”ما في أحد ماهو معصوم من الغلط وهي أم وأنا أم وما في أحد ما يغلط أتمنى تقبل أسفي“.

وبشأن جنسيتها التي تسببت في جدل بين المتابعين وقول البعض إنها سعودية وقول آخرين إنها يمنية وتقيم في السعودية بشكل مخالف، قالت أروى عمر إنها يمنية غير أن أهلها سعوديون وابنها سعودي وتتعامل معاملة السعوديين.

وبيّنت أروى عمر أنها الوحيدة من بين أهلها جميعًا التي تحمل الجنسية اليمنية.

وتابعت أن لديها ابنا وحيدا يُدعى ”فهد“ وعمره 7 سنوات وتتمنى أن يكون كابتن طيار يمثل وطنه، وأشارت إلى أنها تأوي فتاة وتقوم على تربيتها بجانب ولدها، لأن والدة هذه الفتاة مريضة ولا تستطيع تربيتها كما أن والدها متواجد خارج السعودية.

وأكدت أن لديها 3 ملايين متابع ويبلغ سعر الإعلان الذي تقدمه 20 ألف ريال سعودي، موضحًة أنها تصرف على ابنها ووالدها وأخواتها بشكل عام، مضيفًة أن والدها لم يكن يرغب في عملها بالتمثيل في البداية عبر إم بي سي فاضطرت للاعتزال لمدة عام وبعدها عادت بعدما أقنعته ووافق على عودتها.