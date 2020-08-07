منصور الرقيبة يصاب بكورونا بعد أيام من إطلاق سراحه (فيديو)

أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي منصور الرقيبة، عن إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد مرور 10 أيام من إطلاق سراحه بعد القبض عليه مطلع أبريل/نيسان الماضي.

وظهر الرقيبة، في مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“ وهو داخل المستشفى، بعد إصابته بكورونا مبينًا أنه كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ولكنه أصبح في حال أفضل.

وقال الرقيبة: ”تعرضت لكورونا والحمد لله .. أنا الحمد لله طيب وبخير حبيت أطمنكم، الحرارة عدت وراحت، وأصبحت بأفضل حال“.

وأضاف ”ما كان ودي أصور لولا أن بعض الصور تسربت، وقلق بعض الناس علي وأردت طمأنة الناس عليّ واللي من الله رضا شكرًا لكم“.

#منصور_الرقيبه من المستشفى منصور الرقيبة يُعلن إصابته بفيروس كورونا، ويطمئن محبيه عن حالته الصحية. pic.twitter.com/kyEKltfecu — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) August 7, 2020

وأطلق مدونون عبر تويتر هاشتاغ حمل اسمه #منصور_الرقيبه وتفاعلوا من خلاله مع إعلانه الإصابة بكورونا وسط حالة من التعاطف .

وكان نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي منصور الرقيبة، قد إطلق سراحه عقب القبض عليه مطلع أبريل/نيسان الماضي لمخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ”كورونا“.