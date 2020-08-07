إدخال الفنان المصري سناء شافع العناية المركزة بعد وعكة صحية مفاجئة

قال نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، إن الفنان سناء شافع تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ خلال الساعات الأخيرة، ما استدعى دخوله العناية المركزة، داخل أحد المستشفيات من جديد.

وأشار زكي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إلى أن حالة شافع مستقرة حاليًا، لكنه ما زال موجودا داخل المستشفى يتلقى العلاج، مطالبًا كل الجمهور والمحبين بالدعاء للفنان القدير.

وكان الفنان سناء شافع نُقل في أواخر تموز/ يوليو الماضي إلى العناية المركزة؛ نتيجة تعرضه لأزمة في الجهاز التنفسي، تطلبت عملية إزالة مياه من على الرئة.

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك في رمضان الماضي بمسلسل ”ليالينا 80″، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وبطولة: إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوي ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد علي رزق. كما ظهر كضيف شرف في مسلسل ”القمر آخر الدنيا“ مع بشرا وهشام إسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبدالعزيز، وإخراج تامر حمزة.