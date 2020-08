نادين نسيب تعرض لأول مرة فيديو للحظة إصابتها في انفجار بيروت

View this post on Instagram

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها، بنشر فيديو يوثق لحظة تعرضها للإصابة داخل منزلها خلال الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت. وكشفت "نادين"، خلال الفيديو الذى نشرته عبر حسابها "انستغرام"، أنها كانت تقف بجوار النافذة الزجاجية وتصور الحريق، ووضح كم أن منزلها كان قريبا من موقع التفجير. وعلقت نجيم على الفيديو قائلك : "اللحظة المشؤومة ! كنت ماسكة التلفون وصرخت هل قد كنت قريبة بشكر الله الف مرة انه بعدني عايشة". وقالت نادين نجيم، فى تصريحات سابقة إنها تأثرت بالانفجار، مما أدى إلى انتشار دمائها على حوائط المنزل واحتاجت على إثرها إلى 40 غرزة طبية، واستمرت العملية لـ 6 ساعات. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #لبنان #بيروت #مشاهير #نادين_نجيم #مشاهير_الفن #نادين_نسيب_نجيم #أخبار_مشاهير #مرفأ_لبنان #انفجار_بيروت #تفاعل #جديد #ترند #صور #video #trend #news #Lebanon @nadine.nassib.njeim