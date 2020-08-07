نادين نسيب تعرض لأول مرة فيديو للحظة إصابتها في انفجار بيروت

فاجأت الفنانة نادين نسيب نجيم جمهورها، بنشر فيديو يوثق لحظة تعرضها للإصابة داخل منزلها خلال الانفجار الأليم الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت.
وكشفت ”نادين“، خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، أنها كانت تقف بجوار النافذة الزجاجية وتصور الحريق، حيث بدا أن منزلها كان قريبًا من موقع التفجير.
وعلقت نجيم على الفيديو، قائلة:“اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التلفون وصرخت: لهذه الدرجة كنت قريبة؟! بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة“.
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فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها، بنشر فيديو يوثق لحظة تعرضها للإصابة داخل منزلها خلال الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت. وكشفت "نادين"، خلال الفيديو الذى نشرته عبر حسابها "انستغرام"، أنها كانت تقف بجوار النافذة الزجاجية وتصور الحريق، ووضح كم أن منزلها كان قريبا من موقع التفجير. وعلقت نجيم على الفيديو قائلك : "اللحظة المشؤومة ! كنت ماسكة التلفون وصرخت هل قد كنت قريبة بشكر الله الف مرة انه بعدني عايشة". وقالت نادين نجيم، فى تصريحات سابقة إنها تأثرت بالانفجار، مما أدى إلى انتشار دمائها على حوائط المنزل واحتاجت على إثرها إلى 40 غرزة طبية، واستمرت العملية لـ 6 ساعات. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #لبنان #بيروت #مشاهير #نادين_نجيم #مشاهير_الفن #نادين_نسيب_نجيم #أخبار_مشاهير #مرفأ_لبنان #انفجار_بيروت #تفاعل #جديد #ترند #صور #video #trend #news #Lebanon @nadine.nassib.njeim
وقالت نادين نجيم، خلال تصريحات سابقة لها، إنها تأثرت بالانفجار بسبب التصاقها باللوح الزجاجي لشرفة منزلها لحظة الانفجار ذاتها، مما أدى إلى انتشار دمائها على حوائط المنزل وتفاقم الإصابة للدرجة التي احتاجت على إثرها إلى 40 غرزة طبية، واستمرت العملية لـ 6 ساعات.
يذكر أن لبنان شهدت، يوم الثلاثاء، انفجارًا هائلًا ناجمًا عن اشتعال 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة ”TNT“ شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 137 شخصًا على الأقل، وإصابة 5 آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة، وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.