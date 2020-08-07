مصر.. قرار جديد بشأن المتهمين بالتحرش بالإعلامية ريهام سعيد

قررت الأجهزة الأمنية المصرية، إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش والاعتداء على الإعلامية والفنانة المصرية ريهام سعيد بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

وقال شعبان سعيد محامي ريهام سعيد، إن التحقيقات مع المتهمين استمرت ما يقرب من 10 ساعات، حيث وجهت لهم النيابة المصرية عدة تهم أهمها انتهاك حرمة حياتها الخاصة، مؤكدا أن القضية مازالت قيد التحقيقات.

وسبق وكشفت الفنانة والإعلامية المصرية ريهام سعيد، في مقطع فيديو بثته عبر خاصية الإستوري في حسابها الرسمي بتطبيق إنستغرام، عن قيام 6 شباب بالتحرش بها لفظيا أثناء تواجدها على شاطئ مارينا بالساحل الشمالي، مستنجدة بالمسؤولين والشرطة.

وأوضحت ريهام سعيد أن 6 شباب لا تتعدى أعمارهم الـ22 عاما طلبوا التصوير معها ولكنها رفضت لأنها لا تريد أن يظهر أبناؤها في الصورة وليس لديها رغبة، وهو ما جعلهم يعايرونها بأنها ”رد سجون“.

وقالت ريهام سعيد: ”أنا دلوقتي بقدم بلاغ لمدير الأمن المسؤول عن مارينا وبستنجد بأي حد محترم إن أنا تم التحرش بيا لفظيا ومعايا ابني الصغير .. ومش هقولكم إني قالعة أو لابسة بكيني أنا أهو لابسة بنطلون وتيشرت وقاعدة قدام بيتي“.

واستكملت حديثها باكية: ”لو كل واحد حابب يأذيني في مشاعري يجي يقولي إنتي رد سجون يبقى أنا عايزة حقي.. وبعدين أنا الـ30 يوم اللي اتحبستهم كانوا احتياطي مش اتحكم عليا ومن أول جلسة خدت براءة المفروض أنا اللي يبقى ليا حق“.

وأوضحت ريهام سعيد قائلة: ”وأنا مش رد سجون أنا واحدة بنت ناس أوي وعيلتي كبيرة أوي ومتعلمة وست محترمة وشريفة غصب عن أي حد“.

واختتمت حديثها قائلة: ”أنا اتسجنت ظلم والمفروض أصعب عليكم وأنا اللي ليا حق عندكم.. في 6 ولاد اتحرشوا بيا على البيلاج وشتموني قدام ولادي وجرحوني ولولا في ناس محترمة جنبنا حاشوهم عني وهما شاهدين مكنتش هقدر اعمل حاجة“.