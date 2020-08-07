الفنان المصري فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ويخضع لعملية جراحية

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تعرض الفنان المصري فاروق فلوكس لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات وسط القاهرة، حيث خضع هناك لعملية جراحية ناجحة. ونشر الفنان الشاب أحمد فلوكس، نجل فاروق،