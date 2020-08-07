الفنان المصري فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ويخضع لعملية جراحية

تعرض الفنان المصري فاروق فلوكس لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات وسط القاهرة، حيث خضع هناك لعملية جراحية ناجحة.
ونشر الفنان الشاب أحمد فلوكس، نجل فاروق، الجمعة، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستغرام، صورة لوالده وعلق عليها قائلا: ”الحمد لله.. تقوم تخرجلنا بألف سلامة يا ضهري.. ربنا يحفظك ويخليك لينا“.
وتفاعل عدد كبير من الجمهور معه متمنين الشفاء العاجل للفنان القدير، وجاءت التعليقات ”ألف حمد الله على سلامة الوالد يا أحمد.. ألف سلامة عليك يافنان ياكبير.. ربنا يقومك بالسلامة فاروق فلوكس فنان جميل.. صاحب الأدوار المحترمة والقليلة لكن خالدة“.