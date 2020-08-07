الفنانة السورية تولين البكري: لست مصابة بكورونا لكني خضعت لعمل جراحي أكثر خطورة

أعلنت الفنانة السورية تولين البكري، عن إجرائها عملية جراحية دقيقة، لم تكشف عن تفاصيلها، لكنها قالت إنها مكثت على إثرها في فراش المرض مدة شهر كامل، واصفة مرضها بأنه أخطر من فيروس كورونا، وفق قولها.

وردت تولين البكري في منشور لها عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“ على الأنباء التي راجت عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إصابتها بفيروس ”كورونا“ المستجد، مؤكدة: ”اللي بعرفه إنه حتى الآن ما معي كورونا“.

وقالت تولين البكري في منشورها: ”شكرا لكل محب قلق وسأل وتطمن عليّ.. شكرا من القلب بس حابة نوه لشغلتين مهمين حبايبي أول شي أنا مامعي كورونا حسب علمي لغاية هاللحظة.. أو يمكن مرت علي شي مرة وماحسيت فيها الله أعلم“.

شكرا لكل محب قلق وسأل وتطمن عليي شكرا من القلب بس حابة نوه لشغلتين مهمين حبايبي أول شي أنا مامعي كورونا حسب علمي لغاية… Posted by Touline Ayman Albakri on Thursday, August 6, 2020

وتابعت تولين البكري قائلة: ”استغربت من بعض الصفحات اللي كتبت تولين البكري تؤكد إصابتها بالكورونا.. غريبة هالثقة بإعلان شيء ما حصل وإن صار وأصبت بالفيروس أكيد مارح خبي ولا أخجل“.

وأوضحت في منشورها قائلة: ”أما بالنسبة لحقيقة مرضي فأنا تعرضت لعمل جراحي كاد يودي بحياتي وبشكل إسعافي، ما أدى إلى مكوثي بالفراش قريب الشهر ويمكن يكون أخطر من الكورونا اللي عم يتكهنوه البعض من كتر الألم اللي عم بشعر فيه“.

وأتى حديث تولين البكري، عن إصابتها بكورونا بعدما تركت منشورا عبر حسابها الخاص في موقع ”فيسبوك“ أثار قلقا لدى محبيها حيث طلبت الدعاء لها بالشفاء دون أن توضح حقيقة ما حدث لها، فقالت ”أرجوكم.. أدعوا لي بالشفاء“، الأمر الذي دفع الكثير من صفحات مواقع التواصل والمواقع الإخبارية إلى ترجيح إصابتها بفيروس كورونا المستجد.