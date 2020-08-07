لماذا انتحر الممثل الهندي سمير شارما؟

لا يزال محبو الفنان الهندي الشاب سمير شارما يحاولون استبعاد نبأ انتحاره، بعد أسابيع من انتحار نجمهم الآخر سوشانت سينغ، في منتصف يونيو/حزيران الماضي.

وفيما لم يعرف على وجه التحديد الدافع الرئيس وراء الانتحار، إلا أن ”شارما“ عاش حياة مضطربة، قادته إلى استئجار شقة، في فبراير/شباط الماضي، ليعيش فيها وحيدا.

وخلال السنوات الماضية، شهدت حياته تقلبات عديدة، حيث عانى من مرض الكبد، أبعده قليلا عن عمله، كما انتهى زواجه بالانفصال، ورغم ذلك تمكن من الاستمرار بعمله في الفن طوال 14 عاما، بحسب صحيفة ”مومباي ميرور“.

و“شارما“ الذي عرف في مجال التمثيل، دأب على كتابة أشعار عبرت عن إحساسه بالوحدة والحزن والاكتئاب والموت.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، ترك سمير شارما رسالة مطولة غامضة، تدافع عن انتحار الممثل سوشانت سينغ، الذي قيل إنه كان يعاني من مرض ثنائي القطب.

وكتب في رسالته: ”الأطباء أكدوا أخيرا أن سوشانت كان يعاني من مرض ثنائي القطب، اضطراب ثنائي القطب، اكتئاب، انفصام بالشخصية.. إلخ، هل تعلم؟ أو تفهم ما يعنيه هذا؟، لا، لا يمكنك أبدا، إلا إذا مررت بنفسك بذات التجربة، وأي شخص لم يخض هذه التجربة، فلن يتمكن أبدا من فهم الأمر“.

ويرى متابعو شارما أن الظروف التي عاشها وتعليقه على انتحار سينغ، يمكن أن تكون دافعا لانتحاره هو الآخر.

لكن لم تكشف الشرطة أية تفاصيل أخرى عن الوفاة.

وعثر على شارما (البالغ 44 عاما)، مشنوقا بمنزله في مومباي، يوم الأربعاء الماضي، لتعلن الشرطة لاحقا عن وفاته منتحرا.