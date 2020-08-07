بعد بكائها بسبب انفجار بيروت.. الفنانة اليمنية أروى ترد على المشككين بوطنيتها (فيديو)

ردت الفنانة اليمنية أروى، على الاتهامات الموجهة ضدها بعدم الانتباء لبلدها، مؤكدة أنها لن تسمح لأحد بأن يشكك في وطنتيها.

وكانت أروى قد دخلت في نوبة بكاء وهي تقود سيارتها وسط الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت، معربة عن حزنها الشديد بسبب ما حدث للمواطنين جراء هذا الانفجار، لكن البعض شن هجومًا ضدها واعتبروا أنها حزنت كثيرًا على حادث بيروت بينما لم تبد أي رد فعل تجاه ما يحدث في اليمن.

وقالت أروى في مقطع فيديو نشرته على ”سناب شات“، إن ”هناك أقلية يدعون أني ما حزنت على بلدي اليمن مثل ما حزنت على بيروت“.

وأكدت أن ”اليمن بلدها بحكم الجنسية، وبحكم أنها إنسانة أصيلة ما تنكر ذلك أبدا، لكنها لم تجلس في بلدها الأصلي إلا أسبوعا، ولكن ذلك لا يمنع أن بداخلها حب لهذا البلد“.

وأضافت: ”حابة أقول للي بيقولولي أنتي ما حزنتي على بلدك مثل ما حزنتي على بيروت.. أنا في بيروت وأهل زوجي فيها وبنتي اتولدت فيها وكل حياتي على أرضها وأكلت وشربت فيها.. وفرحت وحزنت مع أهلها ومريت بنفس المعاناة اللي هما مروا فيها، ولست من الناس اللي مع أول أزمة هحمل نفسي وأمشي“.