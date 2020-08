فوز الشطي ترد على اتهامها في قضية "غسيل الأموال" (فيديو)

View this post on Instagram

خرجت الفنانة الكويتية فوز الشطي عن صمتها، لترد على ورود اسمها في قضية ”غسيل الأموال“، مؤكدة أنها لن تصمت تجاه اتهامها دون تقديم دليل. وقالت الشطي في مقطع فيديو إنها ستتحدث مع جمهورها خلال هذين اليومين، مشددة على أنها ستقاضي كل من أورد اسمها في هكذا قضية. وطالبت الفنانة الكويتية من يزجون باسمها بألا يبكون لاحقًا بسبب مقاضاتها لهم، حيث تنتظر أن يكون بيدها دليل ضد من أوردوا اسمها كي تقاضيهم. . . . #إرم_نيوز #الكويت #مشاهير #اخبار_مشاهير #مشاهير #فوز_الشطي #غسيل_اموال #غسيل_المشاهير #فساد فاشينيستا ##غسيل_أموال_المشاهير #بوتيكات #kuwait #trend #news