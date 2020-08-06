فوز الشطي ترد على اتهامها في قضية "غسيل الأموال" (فيديو)

خرجت الفنانة الكويتية فوز الشطي عن صمتها، لترد على ورود اسمها في قضية ”غسيل الأموال“، مؤكدة أنها لن تصمت تجاه اتهامها دون تقديم دليل.

وقالت الشطي في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ إنها ستتحدث مع جمهورها في كافة التفاصيل الخاصة بتلك القضية خلال هذين اليومين، مشددة على أنها ستقاضي كل من أورد اسمها في هكذا قضية.

وتوعدت الشطي من زجّ باسمها في القضية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت اسمها دون دليل حتى الآن.



وطالبت الفنانة الكويتية من يزجون باسمها بألا يبكون لاحقًا بسبب مقاضاتها لهم، حيث تنتظر أن يكون بيدها دليل ضد من أوردوا اسمها كي تقاضيهم.

يأتي هذا بعدما ورد اسم الشطي رفقة مواطنتها الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل ضمن المشاهير المقدم بحقهم بلاغات رسمية للنيابة الكويتية، بشأن تورطهما في غسيل الأموال وتضخم حساباتهما البنكية، وأيضًا بعد قرار النائب العام الكويتي بتجميد أرصدتهما.

وكانت النيابة العامة في الكويت أصدرت، اليوم الخميس، قرارًا بتجميد أرصدة الفاشينيستا نهى نبيل، والفنانة فوز الشطي، بعد تقديم بلاغ ضدهما من قبل وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة، بتهمة غسيل الأموال.