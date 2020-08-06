الكويت.. اتهام فوز الشطي والفاشنيستا نهى نبيل بقضية غسيل الأموال

تتواصل تحقيقات النيابة العامة الكويتية بشأن قضية ”غسيل الأموال“ المتورط بها عدد من مشاهير الكويت والفاشينيستا، ولا زالت النيابة تتلقى بلاغات بشأن متورطين جدد.

وكشفت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلًا عن مصادر مطلعة لها، أن النيابة العامة تسلمت وبشكل رسمي بلاغات جديدة بشأن قضية ”غسيل الأموال“ وتضخم حسابات بعض المشاهير، وأن تلك البلاغات كانت ضد الفنانة فوز الشطي، والفاشينيستا نهى نبيل.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أسماء أخرى غير معروفة بشكل كبير على مواقع التواصل كانت ضمن البلاغات التي استلمتها النيابة، ومن المقرر أن يتم التحري بشأنها للكشف عما هو جديد حيال تلك القضية.

وأحالت وحدة التحريات المالية نهاية تموز/ يوليو الماضي، عشرة بلاغات ضد متهمين جدد بغسيل الأموال، إضافة إلى المشاهير العشرة الأوائل الذين صدر بحقهم قرار منع السفر وتجميد حسابات.

وتباينت المعلومات المتداولة بشأن المتهمين العشرة الجدد بين من أكد أنهم جميعاً من المشاهير وبين من أكد أن من بينهم شخصيات غير معروفة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر أمني في الكويت عن اسم الفاشنيستا التي تمكنت من سحب مبلغ مالي من حسابها بأحد المصارف، بالرغم من تجميده بقرار من النيابة العامة بعد إدراج اسمها بقوائم المتهمين بغسيل الأموال، مستغلة خطأ بتعميم رقمها المدني.

وقال المصدر لصحيفة ”القبس“، إن ”الفاشنيستا المعنية هي مريم رضا المشهورة بلقب مرمر وسبق أن صدر بحقها قرار من النائب العام بتجميد حسابها المصرفي ومنعها من السفر إلى جانب تسعة من أبرز المشاهير في الكويت“.

وأوضح المصدر أن ”الفاشنيستا مريم سحبت بعد إصدار قرار بتجميد حسابها مبلغ 40 ألف دينار، (نحو 131 ألف دولار) من أحد البنوك، مستغلة وجود خطأ برقمها المدني الذي عممته الجهات الأمنية على البنوك بالرغم من صحة اسمها الذي تم تعميمه“.

وأضاف المصدر أنه ”تم اكتشاف أمرها من قبل الجهات الأمنية التي طالبتها بإعادة المبلغ تحت طائلة الجزاء القانوني، الأمر الذي دفعها لإعادته في اليوم التالي“.