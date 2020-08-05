إصابة نادين نجيم في انفجار مرفأ بيروت

نُقلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، إلى أحد مستشفيات بيروت وذلك بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مساء الثلاثاء، وذلك لقرب منزلها من موقع الانفجار.

وقال الإعلامي اللبناني خالد المولى، إن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فقدان نادين نسيب نجيم تارة وبين وفاتها تارة، معلومات لا أساس لها من الصحة مبينًا أنه جرى نقلها للمستشفى فقط.

وكتب خالد المولى عدة تغريدات في حسابه على موقع ”تويتر“، حيث بدأها قائلًا: ”كلّ الأخبار التي تشير إلى أن نادين نجيم مفقودة غير صحيحة وهي بصحة جيدة، يرجى توخي الدقة بنشر الأخبار“.

كلّ الأخبار التي تشير إلى أن نادين نجيم مفقودة غير صحيحة وهي بصحة جيدة. يرجى توخي الدقة بنشر الأخبار 🙏 — خالد المولى (@KhaledMawlla1) August 4, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى قائلًا: ”نادين نجيم بصحة جيدة تعرّضت للإصابة نظرا لقرب منزلها من موقع الانفجار هي موجودة بالمستشفى بس صحتها جيدة.. رجاء ما حدا يتداول أخبار مغلوطة وهي بكرا انشالله رح اتطمنكن“.

نادين نجيم بصحة جيدة تعرّضت للإصابة نظرا لقرب منزلها من موقع الانفجار هي موجودة بالمستشفى بس صحتها جيدة 🙏 رجاء ما حدا يتداول أخبار مغلوطة وهي بكرا انشالله رح اتطمنكن — خالد المولى (@KhaledMawlla1) August 4, 2020

وبعدها قام بتحديث تغريدته مؤكدًا أن شقيقة نادين نجيم تواصلت معها عبر الهاتف واطمأنت عليها داخل المستشفى الذي تُعالج فيه منوهًا بأنها ستخرج لطمأنة الجمهور بنفسها خلال الساعات المقبلة.

وتابع خالد المولى ”وهلأ رجعت سكرت الخط مع اختها وانكتبلها عمر جديد، ورجاء ما حدا ياخد كلام غير اللي انا عم قولو هي بخير ورح تطمنكن بأقرب فرصة“.

وهلأ رجعت سكرت الخط مع اختها وانكتبلها عمر جديد 🙏 ورجاء ما حدا ياخد كلام غير اللي انا عم قولو

هي بخير ورح تطمنكن بأقرب فرصة ❤️ https://t.co/pkG1CVWSDl — خالد المولى (@KhaledMawlla1) August 5, 2020

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بنبأ فقدان نادين نجيم تارة ووفاتها تارة أخرة، حيث أطلق مدونون عبر ”تويتر“ هاشتاغ باسمها #نادين_نسيب_نجيم سرعان ما صعد إلى قائمة التريند.

وغرّد حساب باسم ”أبو المجد““ قائلًا: ”عاجل: أخبار عن أن الممثلة نادين نجيم مفقودة بعد تفجير بيروت، والبعض يقول أن بيتها في المرفأ اساسًا #نادين_نسيب_نجيم“.