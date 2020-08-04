بعد 24 ساعة من إصابتها.. أمل عرفة تعلن سلبية تحليل كورونا‎

قالت الفنانة السورية أمل عرفة، إن المسحة الطبية التي أجرتها جاءت سلبية لتعلن خلو الفنانة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 24 ساعة من إعلانها إصابتها بالفيروس.

وقالت ”عرفة“ عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“ مساء الثلاثاء: ”طلعت نتيجة المسحة اللي عملتا اليوم.. النتيجة سلبية ألف الحمد لله“.

وأضافت أن الأطباء الذين شخصوا حالتها إنها مصابة بكورونا معهم كل الحق لأنها كانت تعاني من كل أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

ووجهت نصيحة إلى متابعيها قائلة: ”برجع بقول الكورونا كريب ”دمو تقيل جدًا“ الحيطة واجل.. والحياة مزحة مرات دمها تقيل“.

وتابعت: ”النتيجة فرحتني بس فرحت فيها اكتر لأن بناتي طاروا من الفرحة.. هالمرة جت سليمة الله يجيرنا من اللي جاية“.

ونصحت أي شخص مصابا بكورونا بأن يعلن إصابته ولا يخفيها، قائلة: ”أي مصاب يعلن ويحكي ولا يخاف.. هيك منحمي بعض أكتر.. حياتي مهمة وحياتكم كمان مهمة“.

وكانت الفنانة السورية أمل عرفة، قد أعلنت مساء الإثنين، عبر ”فيسبوك“، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت: ”خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتى بكورونا، وبما إنى بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتى وكأنها كريب عادى، رغم إنو الألم كافر، أنا بخير واللى كاتبوا الله بدو يصير“.

وأضافت: ”الكمامة كانت رفيقتى، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبا كانوا برفاناتى المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعى مخلوق صدفنى بالشارع يقلق من أى عدوى، كورونا سنصاب به جميعًا، انتبهوا على الكبار بالعمر، انتبهوا على أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار“.

وتابعت: ”بعد أيام رح أتعافى بإذن الله وأرجع أكمل تصوير، استمتعوا كل عمرى بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة، شكرًا للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معى، يللى عم يعملوه لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة والثقة والطب والعلم والإيمان“.

يذكر أن أمل عرفة هي ابنة الموسيقار السوري الراحل سهيل عرفة، وتوصف بأنها فنانة شاملة، إذ عرفت كممثلة ومطربة ومؤخرا كانت تقدم برنامجاً تلفزيونياً ولها عدد من الأعمال الدرامية المشهورة، آخرها المسلسل الذي أثار الجدل قبل عرضه ”شارع شيكاغو“.