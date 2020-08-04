عبدالمنعم عمايري يرد على اتهامه بالشماتة من إصابة أمل عرفة بكورونا

خرج الفنان السوري عبدالمنعم عمايري عن صمته إزاء اتهامه بالشماتة في إصابة طليقته الفنانة أمل عرفة بفيروس كورونا، وذلك بعدما غرد عقب إعلانها الإصابة قائلًا ”إذا أردت الوصول للترند عليك بكورونا“، ما جعل الجمهور يفسر تغريدته بأنه يقصد أمل.

ونشر عمايري؛ عبر حسابه الشخصي بموقع ”فيسبوك“ منشورًا طويلًا كشف خلاله سوء فهم البعض لمنشوره المثير للجدل، قائلًا: ”أمل .. أم سلمى .. أم مريم .. قلوبنا معك وبتمنالك الصحة والسلامة“.

وأضاف قائلًا: ”ما بعرف أزعل منكن ولا أزعل عليكن .. أمول الغالية لا تهتمي بالناس يلي ما عم ترحمك وترحمنا حتى بالمرض .. أمل كلنا جنبك“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658342264481511&id=100009172891354

وكانت النجمة السورية أمل عرفة أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور وثقته عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين.