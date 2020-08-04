"لفظ خادش" في "شارع شيكاغو" يثير جدلا على مواقع التواصل (فيديو)

آثار ”لفظ خادش“ أطلق في أحد مشاهد المسلسل السوري ”شارع شيكاغو”، والذي يعرض عبر قناة ”Osn“ المشفرة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبره ناشطون ”بذيئا وجريئا“.

وكانت الفنانة السورية أمل عرفة، التي تؤدي دور راقصة في أحد الملاهي الليلية، ظهرت في بداية المشهد بعدد من اللقطات التي وصفت بـ“الجريئة“، بحسب المتابعين، حيث وصفت جسدها بأنه ”أملاك عامة“، إلى أن أتى المشهد مثار الجدل بعدما أطلق فيه ”لفظ خادش“ يعني ”عاهرة“ باللهجة العامية السورية.

ووصف متابعون هذا اللفظ بأنه ”عهر“ في حق الدراما السورية، واصفين إياها بـ“المبتذلة والسخيفة“، بينما قال آخرون إن ”هذا اللفظ يرد في غالبية الأعمال المعروضة على شبكة نتفليكس الأمريكية، وإن الانتقادات الموجهة للمسلسل بسببه ما هي إلا استشراف“.

وغرد حساب باسم قطوني بيا، قائلا: ”#شارع_شيكاغو شو هيدا العهر في المسلسلات السورية، ألفاظ فوق 18“.

وكتب حساب باسم ”طلال“: ”متأكد أنو أغلب اللي قاعدين ينتقدون المشهد هم نفسهم اللي مشتركين في نتفلكس ومواقع أخرى ويشوفون مشاهد وكلام أوسخ من كذا بكثير، بس موضوع استشراف لا أكثر ولا أقل.. #شارع_شيكاغو“.

متأكد انو اغلب اللي قاعدين ينتقدو المشهد هم نفسهم اللي مشتركين في نتفلكس ومواقع أخرى ويشوفو مشاهد وكلام أوسخ من كذا بكثير ، بس موضوع استشراف لا اكثر ولا اقل … #شارع_شيكاغو pic.twitter.com/VxoI5DKSw9 — Talal (@Talal_alomrani8) August 3, 2020

بينما تبنى حساب آخر استطلاعا بين الجمهور حول المشهد، خاصة أن اللفظ الوارد والذي يعني ”عاهرة“ يرد في الدراما التركية والعربية ولا يحدث ذلك الجدل.

وكتب الحساب: ”هيدا المشهد بمسلسل #شارع_شيكاغو كثير عمل ضجة وكثار اعتبروا هيك لفظ سقطة أخلاقية للدراما السورية وعيب هيك كلمة تمرق بعمل درامي.. مع إنو كمان بكثير أعمال عربية أو أعمال تركية مدبلجة منسمع كلمة عاهرة.. شو رأيكم بالموضوع؟“.

هيدا المشهد بمسلسل #شارع_شيكاغو كتير عمل ضجة وكتار اعتبرو هيك لفظ سقطة اخلاقية للدراما السورية وعيب هيك كلمة تمرق بعمل درامي… مع إنو كمان بكتير اعمال عربية او اعمال تركية مدبلجة منسمع كلمة عاهرة .. شو رأيكم بالموضوع؟ pic.twitter.com/5THbHzTg24 — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) August 3, 2020

وتباينت ردود الفعل بشأن المشهد حيث انصبت غالبية التعليقات نحو الانتقاد للمسلسل، إذ قال متابعون بينهم إيمان إبراهيم: ”كتير over هيك مصطلحات تقطع بمسلسل عربي“.

من جهته، ذكر حسين حازم أن ”المسلسل كلو على بعضو over وقطعو الشعرة بتكون بين الابتذال والجرأة.. مبتذل جدا وبزعل على أمل عرفة اللي بحبها أنها تقدم هيك دور بتقدمو ممثلة درجة عاشرة #شارع_شيكاغو“.

وقالت متابعة تدعى هيا: ”بغض النظر عن جنسية المسلسل شو ما كان بضل اسما شرق أوسط وعنا شي اسمو دين وأخلاق أو بالأحرى كان عنا، ما بصير هيك ألفاظ تمرق بالمسلسلات يعني هالاجيال بكفيا اللي تعلمتو واللي عم تتعلمو وماشالله التلفزيون والمسلسلات مامقصرين بقلة الترباية“.

وأردف آخر قائلا: ”يا عزيزي مش معنى ان هيك ألفاظ بتمر بالتركي أو الأجنبي يبقى لازم تمر عند الكل الثقافات تختلف والحدود تختلف والكلمة مقززة والتمثيل لحاله بيكشش البدن رغم أني ما حضرت غير هالمقطع صرنا أساتذة بإثارة الرأي العمل بالأشياء الغلط مش بالنصوص الجيدة“.

يُذكر أن مسلسل ”شارع شيكاغو“ يعد عملا رومانسيا بوليسيا تدور أحداثه بين حقبتين زمنيتين مختلفتين، ستينيات القرن الماضي والزمن الحالي، ويروي العمل قصة ميرامار التي تهرب من كنف أهلها بمساعدة بطل شعبي يدعى مراد.

يشارك في المسلسل عدد من نجوم الصف الأول في سوريا أبرزهم سلافة فواخرجي، ومهيار خضور، وعباس النوري، وأمل عرفة، ودريد لحام، وشكران مرتجى، وغيرهم.