بفيديو صامت.. السعودية ريم عبدالله ترد على تهمة التورط في الوساطة بـ"صفقات مشبوهة"

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ردت الفنانة السعودية ريم عبدالله، على أنباء القبض عليها في دبي محل إقامتها، بسبب تورطها في صفقات مشبوهة لها علاقة بعدد من المسؤولين المقبوض عليهم. وعبّرت ريم عبدالله عن استيائها من انتشار مثل هذه الأخبار