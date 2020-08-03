بفيديو صامت.. السعودية ريم عبدالله ترد على تهمة التورط في الوساطة بـ"صفقات مشبوهة"

بفيديو صامت.. السعودية ريم عبدالله...

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

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ردت الفنانة السعودية ريم عبدالله على أنباء القبض عليها في دبي محل إقامتها، بتهمة التورط في صفقات مشبوهة.

وجاء رد ريم عبدالله عبر مقطع فيديو صامت، عبر سناب شات. وكتبت تعليقا على الخبر أن الموضوع زاد عن حده، وهددت بمقاضاة من يقف وراء الشائعة، قائلة إن ”المحامي عندي استلم الموضوع“.

وأردفت ريم عبدالله قائلة: ”ياليت تنشغلون في أنفسكم وتتركون الناس في حالها لكن الي فيه مرض مبلي الله يعينه على نفسه ويشفيه“.

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