أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن وفاة الفنان الفلسطيني عبدالحي مسلم، الذي وصفته بـ ”الفنان المناضل“، عن عمر ناهز 87 عاما.

وقالت الوزارة في بيان النعي، إن الفنان مسلم وافته المنية، السبت، في العاصمة الأردنية عمان، بعد رحلة كفاحية ونضالية وفنية قضاها دفاعا عن قضية شعبه ووطنه.

من جهته، قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في تصريح له، إن ”الفنان المناضل عبد الحي مسلم يعتبر ملحمة كفاحية من تاريخ كفاح شعبنا الفلسطيني، إذ كرس فعله وحياته من أجل الحرية والخلاص والاستقلال، حيث جعل من كافة أعماله سجلا فنيا للقضية الفلسطينية والتراث الشعبي الفلسطيني، والذي ركز من خلاله على حياة البسطاء والأرض والمعاناة“.

وأكد أبو سيف، في التصريح، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، أن ”مسلم خلد الذاكرة الشعبية الفلسطينية في أعماله الفنية، منذ بداية السبعينيات حين انشغل بالفن التشكيلي، ليشكل مدرسة فنية خاصة به كموهبة ومعرفة ذاتية“.

وولد الفنان عبد الحي مسلم في قرية الدوايمة عام 1933، وهجر منها عام 1948.