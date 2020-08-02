خطأ في الرقم المدني يمكِن فاشنيستا كويتية من سحب مبلغ رغم تجميد حسابها

تمكَنت إحدى الفاشنيستات الكويتيات المدرج اسمها بقوائم المتهمين بقضية غسيل الأموال التي تصدَرت حديث الكويتيين في الآونة الأخيرة، من سحب مبلغ مالي من حسابها بأحد المصارف مستغلةً خطأ بتعميم رقمها المدني، بالرغم من تجميد حسابها بقرار من النيابة العامة.

وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، فإن الفاشنيستا من ضمن المشاهير العشرة الأوائل الذين صدر قرار بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر بعد أن طالتهم اتهامات غسيل الأموال بعد الكشف عن تضخم حساباتهم.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمني: ”إن الفاشنيستا سحبت مبلغ أربعين ألف دينار، (نحو 131 ألف دولار) من أحد البنوك، لوجود خطأ برقمها المدني الذي عممته الجهات الأمنية على البنوك بالرغم من صحة اسمها الذي تم تعميمه“.

وأوضحت الصحيفة ”أنه تم اكتشاف الإجراء الذي قامت به الفاشنيستا التي لم يُذكر اسمها، لتتدخل الجهات الأمنية وتطالبها بإعادة المبلغ تحت طائلة الجزاء القانوني، الأمر الذي دفعها لإعادته في اليوم التالي“.

وأصدرت النيابة العامة مطلع الأسبوع الماضي قراراً بالتحفظ على أموال عشرة من أبرز مشاهير السوشيال ميديا في الكويت ومنعتهم من السفر بعد الزج بأسمائهم في قائمة المتهمين بالقضية التي أُطلق عليها إعلامياً ”غسيل أموال المشاهير“، إضافة إلى شركة ”بوتيكات“.

ونشرت وسائل الإعلام أسماء هؤلاء المشاهير وهم (يعقوب بو شهري، فوز الفهد، دانة طويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبد الوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، ومريم رضا).

وكشفت تقارير محلية، أن إجمالي أرصدة حسابات المشاهير المجمدة بلغ نحو 30 مليون دينار، ما عدا أرصدة شركة ”بوتيكات“، مشيرة إلى أن قيمة أصول بعض هؤلاء المشاهير تصل إلى ستة أضعاف هذا المبلغ، من عقارات وساعات ومجوهرات ثمينة ويخوت.

ولم تتوقف القضية عند هذه الأسماء فقط، فقد تواصلت التحقيقات بشأنها لتشمل أسماء عشرة مشاهير جدد تمت إحالة بلاغات ضدهم للنيابة العامة، فضلاً عن شبهات طالت مشاهير سعوديين وشركات للعطور والبخور يشتبه بتورطها بغسيل الأموال مع بعض مشاهير السوشيال ميديا في الكويت.