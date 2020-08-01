بدور البراهيم تعلن انفصالها بعد زواج استمر 6 أشهر (فيديو)

فاجأت نجمة الإعلانات السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي، بدور البراهيم، متابعيها، بإعلان انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر 6 أشهر.

وقالت بدور البراهيم في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ إن الانفصال وقع بينها وبين زوجها إلا أن الطلاق بشكل رسمي سيتم خلال الفترة المقبلة طبقًا للإجراءات.

وأكدت بدور البراهيم أنها ستكشف عن وثيقة طلاقها أمام الجمهور مثلما عرضت عقد زواجها، لافتًة إلى أن ابتعادها عن السوشال ميديا في الفترة الأخيرة أثر في نفسيتها كثيرًا.

وأوضحت أن زواجها جاء بشكل مفاجئ لجمهورها متابعًة: ”فاجأت أولادي وأهلي وديرتي ومحبيني“، وأشارت إلى أنها ضحت في هذا الزواج وفعلت ما عليها كي يستمر إلا أن الأمر في النهاية يعود للنصيب.

وبيّنت بدور البراهيم أنها وجدت نفسها لدى“أولادها وديرتها وأهلها“ ولذلك لم تجد نفسها في الغربة، مردفًة أنها عندما ”وازنت الكفة بينه وبين أهلها وأولادها“ وجدت أن الشخص ”لا يستحق أن تستمر معه“.

وقالت ”أنا لا أستحي وسنة 2020 شهدت الكثير من الانفصالات والأمر في النهاية نصيب وليس عيبًا لأنه حلال، متابعًة: ”لكل مشهورة وفنانة لو تطلقتي ارفعي راسك وقولي أنا انفصلت وما تخافي“.

وألمحت بدور البراهيم إلى أن أسباب الانفصال جاءت لعدم التوافق بينها وبين زوجها لأنها كانت ترغب في شخص يدعمها، مضيفًة أن حياة ”سي السيد“ لم ترق لها خاصًة أنها تزوجت بشكل سريع ولم تفكر.

يُذكر أن بدور البراهيم، أعلنت عن عقد قرانها على شخص لم تكشف عن هويته بعد، مقابل مهر مرتفع قيمته مليون ريال (نحو 266 ألف دولار)، وذلك أواخر يناير الماضي.