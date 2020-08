إليسا تطلق ألبومها الأخير مع روتانا "صاحبة رأي" (فيديو)

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا، ألبومها الأخير في تعاقدها مع شركة ”روتانا“ وحمل الألبوم عنوان ”صاحبة رأي“ وجاء تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأتاحت ”روتانا“ المنتجة للألبوم للجمهور أن يستمعون إليه من خلال قناة اليوتيوب الخاصة بالشركة، وقبل إطلاق الألبوم دخلت إليسا صدارة التريند في العديد من الدول العربية بينها السعودية ومصر ولبنان والمغرب وتونس من خلال هاشتاق #صاحبة_رأي على موقع ”تويتر“.

وطالبت إليسا الجمهور بالتفاعل مع الوسم، واعدًة إياهم بقراءة جميع التعليقات التي سيتركها الجمهور على ألبومها أملًا في الدخول بالهاشتاغ التريند العالمي وهو ما تحقق لها بعد دعم كبير من الجمهور.

Use the official hashtag in all your tweets so I can read your feedback and hit the worldwide trends again#صاحبة_رأي

