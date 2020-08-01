إليسا تطلق ألبومها الأخير مع روتانا "صاحبة رأي" (فيديو)

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا، ألبومها الأخير في تعاقدها مع شركة ”روتانا“ وحمل الألبوم عنوان ”صاحبة رأي“ وجاء تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأتاحت ”روتانا“ المنتجة للألبوم للجمهور أن يستمعون إليه من خلال قناة اليوتيوب الخاصة بالشركة، وقبل إطلاق الألبوم دخلت إليسا صدارة التريند في العديد من الدول العربية بينها السعودية ومصر ولبنان والمغرب وتونس من خلال هاشتاق #صاحبة_رأي على موقع ”تويتر“.

وطالبت إليسا الجمهور بالتفاعل مع الوسم، واعدًة إياهم بقراءة جميع التعليقات التي سيتركها الجمهور على ألبومها أملًا في الدخول بالهاشتاغ التريند العالمي وهو ما تحقق لها بعد دعم كبير من الجمهور.

Use the official hashtag in all your tweets so I can read your feedback and hit the worldwide trends again#صاحبة_رأي — Elissa (@elissakh) August 1, 2020

وأعلنت إليسا عن طرح الألبوم بغريدة قالت فيها: ”العد التنازلي انتهى! الألبوم قيد التشغيل رسميًا يمكنك الاستمتاع بالأغنية بعد الانتظار الطويل! #صاحبة_رأي“.

The countdown is over! The album is officially on @DeezerMENA. You can enjoy the song after theong wait!#صاحبة_رأي — Elissa (@elissakh) August 1, 2020

وحمل ألبوم اليسا ”صاحبة رأي“ مفاجأة للجمهور وذلك بطرحها أغنية باللغة الفرنسية تحمل عنوان ”Mourir sur scène“ وهي إعادة لأغنية الفنانة الراحلة داليدا، بينما يتضمن الألبوم 18 أغنية.