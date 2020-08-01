وفاة والد الفنان السوري باسل خياط

أعلن الفنان السوري باسل خياط، اليوم السبت، وفاة والده سمير خالد الخياط، وذلك عبر منشور نعي نشره في حسابه الرسمي بموقع ”إنستغرام“.
وكتب باسل خياط قائلًا: ”أبي كنت أتمنى دان تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل.. وداعًا للرجل الأول في حياتي وداعًا لحنانك الأبدي.. وداعًا سمير خالد الخياط“.
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وكانت الفنانة السورية كندة علوش أول من قدم واجب التعزية لباسل في وفاة والده، فكتبت قائلة:“ باسل العمر لك ولمحمد.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبركم“.
بينما قال مواطنه الفنان قصي خولي: ”العم سمير العم أبو باسل الغالي رحمة الله عليك وأسكنك الله فسيح جناته“.
وأضافت الفنانة التونسية درة: ”الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة“.