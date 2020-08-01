وفاة والد الفنان السوري باسل خياط

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلن الفنان السوري باسل خياط، اليوم السبت، وفاة والده سمير خالد الخياط، وذلك عبر منشور نعي أطلقه في حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مطالبًا جمهوره بالدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه. وكتب باسل خياط قائلًا: